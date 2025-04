Kto nie zna kosmetyków polskiej marki Wibo! Są łatwo dostępne zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online. Ich produkty do makijażu są świetne, a do tego mało kosztują. O rozświetlaczu Diamond Illuminator mówiły chyba wszystkie blogerki urodowe.

Czas na nowości! Właśnie pojawiła się limitowana seria Wibo On My Way, która reprezentuje Marina Łuczenko. Gwiazda szczególnie poleca puder Photo Ready. „Dajcie znać, czy już go macie” – pisze na Instagramie.

Photo Ready Press Powder występuje w wersji sypkiej i prasowanej. Puder sypki to kosmetyk 2 w 1 – primer i puder utrwalający. Zielony redukuje zaczerwienienia skóry, biały na bazie mączki ryżowej rozjaśnia przebarwienia, różowy matuje, a żółty daje efekt wygładzenia.

Prasowany puder tak samo jest w czterech kolorach, które działają podobnie, tylko konsystencja kosmetyku jest inna. Oba pudry kosztują mniej niż 30 złotych.

Co jeszcze znajdziesz w jesiennej kolekcji Mariny Łuczenko On My Way?

Paletę czterech metalicznych rozświetlaczy, brokatowy lakier hybrydowy do paznokci i paletę intensywnie napigmentowanych cieni do powiek.

