Kolejność pielęgnacji twarzy jest niezwykle ważna, jeśli chcemy, żeby nasza skóra funkcjonowała i wyglądała jak najlepiej — była jędrna, miękka, nawilżona, pozbawiona zmarszczek i niedoskonałości. Każdy kosmetyk spełnia ściśle określoną funkcję, a dzięki dobrze opracowanemu schematowi, składniki aktywne w nich zawarte lepiej przenikną w głąb skóry, co oznacza, że zapewnią jej maksymalne korzyści.

Dokładny demakijaż i oczyszczanie to klucz do zdrowej, promiennej skóry. Rano, zacznij od umycia twarzy nawilżającą pianką lub żelem, aby odświeżyć ją po całej nocy, wieczorem - skoncentruj się na zmyciu make-upu. Aby zrobić to skutecznie, użyj najpierw mleczka lub płynu micelarnego, następnie sięgnij po żel.. Średnio, co 4 dni rób peeling, aby złuszczyć martwy naskórek.

Po dokładnym oczyszczeniu czas na tonik, który przywróci skórze prawidłowe pH. Wiele osób pomija go w codziennej rutynie, ale to błąd, ponieważ te lekkie płyny dostarczają skórze dodatkowych wartości odżywczych. Możesz wybrać tonik na bazie kwasu hialuronowego, który zapewni ekstra porcję nawilżenia, z witaminą C lub E chroniący skórę przed wolnymi rodnikami lub z dodatkiem róży, działający kojąco. Stosuj go rano i wieczorem.

Po wchłonięciu toniku czas na kroplę serum, potężnego sprzymierzeńca skóry. Dzięki silnie skoncentrowanej formule wzmacnia działanie kremu i zapewnia dodatkową ochronę. W zależności od pory dnia, możesz stosować inne produkty: rano świetnie sprawdzi się serum z witaminą C lub kwasem hialuronowym, na noc — z retinolem.

Podstawa w codziennej pielęgnacji — krem nawilżający. Dzięki niemu skóra pozostaje miękka, nawilżona, elastyczna i promienna. Pod makijaż stosuj lżejsze formuły, natomiast na noc sięgaj po bardziej treściwe, które będą koncentrować się na naprawie uszkodzeń.

Skóra wokół oczu jest cieńsza, delikatniejsza i bardziej wrażliwa niż na pozostałych obszarach, dlatego potrzebuje też innych produktów. Na te okolice stosuj lekkie, nawilżająco-ujędrniające kremy. Wybieraj te, które mają w składzie m.in. kofeinę, kwas hialuronowy, peptydy, witaminę E i C.

Codziennie stosuj też krem z SPF. To najlepszy kosmetyk przeciwzmarszczkowy — chroni przed utratą jędrności, pojawieniem się przebarwień i fototostarzeniem. Aplikuj go na sam koniec.

