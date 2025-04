Znamy sekret pięknej cery Klaudii Halejcio!

Aktorka z serialu „Pierwsza miłość” spędzała niedawno egzotyczne wakacje na Zanzibarze. Podczas przygotowań do sylwestra podzieliła się ze swoimi fankami informacją, jakiego podkładu do twarzy na co dzień używa. Nie uwierzysz, co to za kosmetyk i ile kosztuje!

To drogeryjny podkład polskiej marki Eveline – Liquid Control, który możesz kupić za ok. 35 złotych.

Pod zdjęciem, które gwiazda wrzuciła na swój Instagram od razu pojawiły się komentarze, jak pięknie wygląda i pytania od fanek o produkt, który trzyma w ręku i czy go poleca. Aktorka od razu odpowiedziała, za co go lubi.

Dla mnie jest super, bo jest lekki. Bardzo płynny. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj skóry masz - napisała Halejcio

Gwiazda znana z nieskazitelnej cery zdradziła kiedyś, że poza sprawdzonymi kosmetykami, lubi też naturalne sposoby pielęgnacji. Często sięga po takie składniki jak miód, oliwa z oliwek czy olej kokosowy.

