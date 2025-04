Kinga Preis

Zobacz, jak podkreślić delikatną urodę!

Reklama

fot. ONS.pl

Kingę Preis, polską aktorkę teatralną, filmową oraz telewizyjną, ostatnio mogliśmy podziwiać na kinowym ekranie w produkcji „#WszystkoGra", gdzie grała i wyglądała fenomenalnie! Aktorka rzadko bywa na galach i branżowych imprezach, jednak kiedy już się pojawi zachwyca swoją naturalnością - promiennym uśmiechem oraz tym, że nie ukrywa się pod „kilogramami” makijażu. Jak pomalować się w stylu Kingi Preis?

Makijaż Kingi Preis

Aktorka ma jasną cerę i delikatne rysy, dlatego wybiera subtelny makijaż - dopasowany podkład, jasny róż na policzkach oraz błyszczyk bądź szminkę w łagodnym różowym kolorze. Nie przesadza z przyciemnianiem brwi.

Używa dyskretnych cieni do powiek, raczej w naturalnych, nieco rozświetlonych, odcieniach najczęściej różu czy beżu, ale zdarza się, że wybiera szare lub błękitne. Oczy również podkreśla ciemnym tuszem do rzęs, a także eyelinerem, malując kreskę na górnej powiece - to najmocniejszy akcent delikatnego makijażu Kingi Preis.

fot. ONS.pl

Reklama

Obejrzyj zdjęcia aktorki w naszej galerii!