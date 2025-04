Okres karnawału to czas kiedy możesz poszaleć z makijażem. W tym roku gwiazdy postawiły zdecydowanie na mocne, kolorowe usta. Czerwienie i róże to must have tego karnawału. Dlatego poszukaj pomadki idealnej dla Ciebie. Nie bój się eksperymentować i poszukiwać nowych rozwiązań. Zobacz makijażowe propozycje gwiazd. Olśnij wszystkich i zostań królową każdego balu.

Galeria karnawałowych makijaży