Jonoforeza to zabieg, który polega na wprowadzeniu substancji aktywnych do głębszych warstw skóry przez pole elektryczne za pomocą prądu galwanicznego (stałego).

Na czym polega jonoforeza?

Jonoforeza to zabieg, podczas którego stosuje się prąd stały oraz elektrody. Prąd przyczynia się do powstawania dużej ilości ciepła w tkankach, co automatycznie poprawia krążenie oraz dotlenia i odżywia komórki skóry. Efekt zabiegu zależny jest od użytej substancji i jej stężenia (w kosmetyce najczęściej wykorzystuje się jony miedzi, wapnia i cynku) np. do leczenia blizn używa się preparatów z jodem, a do trądziku chlorku wapnia.

Zabieg jest bezbolesny, ale odczuwalne jest delikatne mrowienie i metaliczny posmak w ustach. Jonoforeza trwa krótko, bo około 10 minut. Zwykle konieczna jest seria ok. 10-15 zabiegów, powtarzanych codziennie lub co drugi dzień. Może je wykonywać przez cały rok.

Jonoforeza - dla kogo?

Zabieg jonoforezy polecany jest przede wszystkim osobom, które mają problemy z cerą - trądzik różowaty czy trądzik pospolity. Doskonale sprawdza się również przy skórze naczynkowej, zwiotczałej, dojrzałej. Pozwala pozbyć się uczuleń, łojotoku, plam na skórze (przebarwień) i stanów zapalnych. Wpływa na wygładzenie cery i widoczność porów.

Przeciwwskazania

ciąża i okres karmienia,

gorączka,

uczulenie na prąd galwaniczny,

ostry trądzik ze zmianami ropnymi,

nowotwory i stany po ich usunięciu,

choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze skóry,

stany ropne około zębowe.

Jonoforeza - inne zabiegi

Jonoforeza to także jeden z najbardziej popularnych zabiegów sanatoryjnych. Wśród tych najczęściej stosowanych są jonoforeza borowinowa i wapniowa. Jonoforeza borowinowa polecana jest przy zwyrodnieniach stawów i schorzeniach reumatycznych, jonoforeza wapniowa zalecana jest jako sposób na odczulanie, w stanach zapalnych i osteoporozie.

Jonoforeza - cena

Jonoforeza to niedrogi zabieg. Zwykle kosztuje około 20-30 złotych. Jednak, aby efekty były widoczne i długotrwałe trzeba wykonać serię kilkunastu zabiegów. Jonoforeza najczęściej sprzedawana jest w pakietach w cenie około 200-250 złotych.

