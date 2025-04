Na światowych wybiegach królują trendy, które zazwyczaj nie są odpowiednie na co dzień. Raczej niewiele kobiet zdecyduje się na pomalowanie ust na czarno czy zastosowanie cienia do powiek w intensywnym kolorze. Dlatego postanowiłyśmy przejrzeć najważniejsze tendencje na nadchodzący sezon i wybrać jedynie takie, które będziecie mogły wprowadzić do codziennego makijażu.

6 najmodniejszych kolorów w makijażu na jesień 2016

1. Róż w wyrazistym kolorze

Świeżo wyglądająca i świetlista cera to marzenie każdej kobiety. W nadchodzącym sezonie taki efekt pozwoli uzyskać nam róż do policzków w intensywnym kolorze, który jednocześnie stanie się idealnym wykończeniem codziennego makijażu!

1. Róż do policzków (Quickie) Urban Decay, cena 145 zł; 2. Róż do policzków (Plum Pop) Clinique, cena 99 zł; 3. Róż do policzków My Parisian Blush (02) Lancome, cena 199 zł

2. Brzoskwiniowy cień do powiek

Brzoskwiniowy to nowy nude, ale jeszcze nie ma tak dużej siły przebicia. Ten kolor zwraca uwagę na tęczówkę i sprawia, że makijaż wygląda świeżo i nowocześnie. Jest polecany szczególnie kobietom o niebieskich tęczówek.

1.Cień do powiek (Freelove) Urban Decay, cena 92 zł; 2. Cień do powiek (Gumdrop) NYX, cena 18 zł; 3. Cień do powiek (Sunshower) Shiseido, cena 125 zł

3. Połysk na powiekach

Kochamy brokat i jesteśmy zwolenniczkami używania go w codziennym makijażu. Takie kosmetyki dodają blichtru i w kilka sekund potrafią odmienić codzienny makijaż na seksowny make-up odpowiedni na wieczorne wyjście. Pamiętajcie jednak żeby tych połyskujących drobinek używać z umiarem, łatwo z nimi przesadzić.

1. Cień do powiek (Moonspoon) Urban Decay, cena 92 zł; 2. Brokat do twarzy, ciała lub włosów ( N°15 Gun Metal) Make Up For Ever, cena 72 zł; 3. Srebrny cień do powiek (Lysithea) Nars, cena 137 zł

4. Bordowe usta

Nie wiśniowa, nie ceglana i nie czerwona... W tym sezonie najmodniejsza jest mieszanka tych 3 kolorów. Taka bordowa wariacja jest odpowiednia niemal dla każdej karnacji i typu urody. Najlepiej wybrać pomadkę o bogatej kremowej konsystencji, która dodatkowo zadba o ich odpowiednie nawilżenie.

1. Bordowa szminka (Rock Steady) Urban Decay, cena 89 zł; 2. Bordowa szminka (Temptation) Laura Mercier, cena 154 zł; 3. Bordowa szminka (601 Diva's Red) Dr Irena Eris, cena 69 zł; 4. Bordowa szminka (045 - Romantic) Revlon, cena 49,90 zł

5. Metaliczne lakiery do paznokci

Złote i srebrne lakier do paznokci są z nami już od kilku sezonów, a ku naszemu zadowoleniu zostają na kolejny. Jednym z najmodniejszych efektów z wykorzystaniem metalicznych kolorów jest tzw. efekt szkła, który uzyskuje się dzięki specjalnemu pyłkowi nakładanemu na wcześniej pomalowane paznokcie.

1. Srebrny lakier do paznokci (Pirouette My Whistle) OPI, cena 49 zł; 2. Złoty lakier do paznokci (001 State of Gold) Dior, cena 95 zł; 3.Srebrny lakier do paznokci (Nr. 361.80 - Thrill of Ecstasy) Anny, cena 45 zł

6. Czarne kreska

Rozmazana czarna kreska to trend, który w ostatnim czasie odszedł w zapomnienie. Jednak jesienią będzie jedną z najważniejszych tendencji. Najłatwiej taki efekt uzyskacie kremowymi kredkami do oczu, które później powinnyście delikatnie rozetrzeć. Jesienią kreska powinna być na górnej i dolnej powiece oraz na linii wodnej.

1. Kredka do oczy Kajal D'Orient (Noir Supreme) Laura Mercier, cena 159 zł; 2. Czarna kredka do oczu (01 - Black Jack) Guerline, cena 126 zł; 3. Czarna kredka do oczu Eye Artist Luxury Kajal Astor, cena 25 zł; 4. Czarne kredka do oczu Multiplay Pupa, cena 52,90 zł

7. Wyraźnie podkreślone brwi

Zadbane brwi o idealnym kształcie chcą mieć kobiety na całym świecie. Bardzo szybko zauważyły to największe koncerny kosmetyczne i do swojej ofert wprowadzają całe linie produktów przeznaczonych do ich pielęgnacji i makijażu.

1. Cień do stylizacji brwi Eyebrow Styling Compact Shiseido, cena 129 zł; 2. Liner zagęszczający brwi Sephora, cena 39 zł; 3. Żel do brwi Brow Tamer Urban Decay, cena 109 zł

8. Świetliste spojrzenie

Metaliczne kosmetyki do oczu to przysłowiowa wisienka na torcie. Cienka kreska wzdłuż górnej linii rzęs lub rozmazana kropka złotego cienia na środku powieki, to wyraźny akcent, który odmieni cały makijaż.