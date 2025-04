W ostatnim czasie pojawiło się sporo trendów w pielęgnacji skóry. Hailey Bieber puściła w świat „glazed skin” — skórę lśniącą jak apetyczny pączek, był też „glass skin”, który koncentrował się na szklanym efekcie, teraz czas na kolejny — jello skin.

Wszystko zaczęło się od krótkiego video, udostępnionego przez koreańską beauty influencerkę - Avę Lee @glowwithava. TikTokerka pokazała jędrną, pulchną i niesamowicie sprężystą skórę, niczym galaretka. Film błyskawicznie stał się viralem, a skórę "jello" miliony dziewczyn wpisało na swoją listę życzeń. Na szczęście, Ava podzieliła się sekretem zachwycającego wyglądu i wbrew pozorom, nie jest to takie trudne.

Jello skin — jak osiągnąć taki efekt?

W przeciwieństwie do popularnych trendów, które dotyczyły jedynie odpowiedniego schematu pielęgnacji i dobrze dobranych produktów, uzyskanie "jello skin" to dłuższy i bardziej złożony proces. Tu nie chodzi jedynie o dobry wygląd zewnętrzny, ale też o zadbanie o jej strukturę od środka. To styl życia.

Oprócz odpowiedniej rutyny (bardzo dokładne oczyszczanie i złuszczanie martwego naskórka min. raz w tygodniu), Ava zaleca przede wszystkim picie dużej ilości wody oraz zrównoważoną dietę wypełnioną pokarmami bogatymi w witaminy, błonnik i kolagen, który warto dodatkowo suplementować. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, warto również włączyć do pielęgnacji masaż twarzy, który możemy wykonywać za pomocą rąk lub np. kamieniem gua sha. Na kanale Avy znajdziecie tutoriale, jak prawidłowo go stosować. I najważniejsze – stosowanie kremu z wysokim filtrem. Codziennie, bez względu na pogodę. Bez niego wszystkie inne działania będą bez znaczenia. To najlepszy kosmetyk przeciwzmarszczkowy, który pozwoli cieszyć się piękną, jędrną skórą przez długie lata.

