Jeśli do tej pory za każdym razem po nałożeniu wielu warstw produktów, pod koniec dnia miałaś efekt „ciastka” na twarzy, dzięki technice, którą wymyśliła jedna z najpopularniejszych kosmetycznych influencerek - Chloe Morello, zapomnisz o tym raz na zawsze. Nowy trend kosmetyczny, na punkcie którego oszalały miliony dziewczyn to prawdziwy game changer. Na czym dokładnie polega?

Malowanie twarzy szminką - trik z TikToka całkowicie odmieni twój makijaż. Efekt zaskakuje

Zamiast robić makijaż warstwowo (warstwa podkładu, korektor, róż i bronzer), Chloe nakłada kosmetyki punktowo na całą twarz, a następnie dokładnie miesza je ze sobą. Ważne, żeby wszystkie produkty miały kremową, jedwabistą formułę.

Na udostępnionym video, influencerka ma róż na policzkach, bronzer na skroniach, nosie i pod kośćmi policzkowymi, korektor pod oczami, natomiast podkład na pozostałych, niepomalowanych partiach.

Aby równomiernie rozprowadzić je na całej twarzy, kosmetyczna guru użyła wilgotnego pędzla do podkładu. Jak zapewnia, bardzo ważna jest tutaj kolejność - od najjaśniejszego do najciemniejszego produktu. Taka technika sprawia, że końcowy efekt jest bardzo naturalny. Na początek zaczęła od korektora, następnie rozprowadziła podkład, później przeszła do różu, a na samym końcu roztarła bronzer. Kluczowym produktem jest tutaj również mgiełka nawilżająca, którą co chwila spryskiwała twarz. Dzięki niej kosmetyki nie zasychały i łatwiej się blendowały.

Jak zapewnia Chloe, makijaż wykonany taką techniką — w nienagannym stanie utrzymuje się przez całą noc.

