W torebce każdej kobiety można znaleźć wiele rzeczy, zaczynając od portfela i telefonu, przez kalendarz z najważniejszymi notatkami, aż do kosmetyczki, w której mamy wszystkie niezbędne drobiazgi. To dziki nim wyglądamy pięknie przez cały dzień. Ale co tak naprawdę powinno się w niej znaleźć, żeby nie nosić ze sobą całej masy kosmetyków, ale mieć wszystko, co może się przydać.

Kosmetyki, które warto mieć w torebce

W kosmetyczce, którą nosicie w torebce powinny znaleźć się bibułki matujące, które błyskawicznie zmatowią naszą skórę. Do drobnych poprawek makijażu w ciągu dnia przyda się delikatny puder w kamieniu i błyszczyk - sprawi, że usta będą pięknie się błyszczały i dodatkowo je nawilży.

Jeżeli masz problem z przetłuszczającymi się włosami, powinnaś mieć pod ręką suchy szampon, który w kilka sekund odświeży fryzurę i doda jej lekkości. Niezbędny jest również krem do rąk - jest ratunkiem dla przesuszonych rąk.

Macie jeszcze trochę miejsca w torebce? Warto wrzucić do niej paletkę do modelowania twarzy i korektor rozświetlający, dzięki niemu zatuszujesz wszystkie oznaki zmęczenia, a twarz będzie promienna i świeża od rana do wieczora.

