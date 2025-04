Jakiś czas temu stworzyłyśmy listę 8 kosmetyków do pielęgnacji twarzy, które powinna mieć każda kobieta. Dzisiaj przyglądamy się dokładniej produktom do makijażu. Co powinna mieć w kosmetyczce każda kobieta, ab zawsze wyglądać nieskazitelnie?

Jakie kosmetyki do makijażu powinna mieć każda kobieta?

Według nas każda kobieta powinna mieć 12 kosmetyków do makijażu. Jakich? Już mówimy!

Podkład lub krem BB - zatuszuje wszystkie niedoskonałości i wyrówna koloryt skóry; Puder w kamieniu - doskonale zmatowi i utrwali makijaż; Puder brązujący - dzięki niemu możesz cieszyć się opalenizną przez cały rok; Róż lub rozświetlacz - sprawi, że skóra będzie wyglądała na zdrową i promienną; Tusz do rzęs - tutaj komentarz jest zbędny - przecież każda z nas ma go w kosmetyczce; Kredka do oczu - dzięki niej podkreślisz kolor oczu i optycznie zagęścisz rzęsy; Paletka cieni do powiek - najlepiej w neutralnych kolorach; Szminka lub błyszczyk do ust - ja preferuje produkty dające matowe wykończenie - najlepiej w odcieniach czerwieni lub różu; Korektor pod oczy - najlepiej gdyby produkt dodatkowo rozświetlał; Korektor do twarzy - zatuszuje wszystkie niedoskonałości - pryszcze i naczynka; Kredka lub cienie do brwi - podkreślone brwi to przysłowiowa wisienka na torcie; Baza pod makijaż - przyda na wielkie wyjście - staraj się nie używać jej na co dzień.

Pokażcie nam swoje kosmetyczki! Co wy macie w torebce, na biurku lub w kieszeniach? Czekamy na wasze komentarze! Ja idę na pierwszy ogień :)

