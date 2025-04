Tonik do twarzy (bo to o nim mowa), to bardzo ważny i zazwyczaj pomijany kosmetyk do codziennej pielęgnacji. Wiele kobiet zastanawia się, po co go właściwie używać? Czy to nie jest kolejna fanaberia firm kosmetycznych i sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy? Nie! To istotny element pielęgnacji.

Po co używać toniku do twarzy?

Tonik to produkt przeznaczony do zmywania i odświeżania skóry, jednak nie należy mylić go z mleczkami i płynami do demakijażu. Głównym zadaniem tych ostatnich jest usunięcie resztek makijażu i zanieczyszczeń. Podstawowym zadaniem toniku jest przywrócenie prawidłowego pH skóry, która została oczyszczona wcześniej wspomnianymi produktami. Przywrócenie prawidłowego pH jest bardzo ważne. Wraz z makijażem i zanieczyszczeniami usuwamy ochronny płaszcz hydrolipidowy skóry, który chroni nas przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają problemy ze skórą.

Jak i kiedy używać toniku do twarzy?

Tonik nakładamy na wcześniej oczyszczoną skórę - demakijaż (mleczkiem lub płynem micelarnym) i mycie twarzy (żelem lub delikatniejszą pianką). Następnie przemywamy twarz tonikiem - najlepiej, jeżeli tę czynność będziemy powtarzać rano i wieczorem. Po jego zastosowaniu nakładamy na twarz serum, krem do twarzy, a na sam koniec krem pod oczy. Może wydawać się, że to bardzo czasochłonny proces, ale nie zajmie wam więcej niż 10 minut. Jesteśmy pewne, że efekty was zaskoczą!

