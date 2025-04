Jaki masz kształt twarzy? II

Kolejna część analizy kształtów twarzy, w jaki sposób odnaleźć swój typ i podkreślić swoje piękno.

Twarz w kształcie serca

Twarz w kształcie serca jest szersza na wysokości czoła a zwęża się ku dołowi, aż do wąskiego lub ostro zakończonego podbródka - jest podobna do odwróconego trójkąta. Jej wyraz jest bardzo subtelny i wygląda delikatnie. Jeśli posiadasz taki kształt, na podbródek powinnaś nakładać jasny podkład, bądź puder – by go optycznie poszerzyć. Rozjaśniaj także czoło i miejsca pod oczami ku górze w kierunku szczytu kości policzkowych. Takie rozjaśnienie przyciągnie uwagę do środka twarzy. Na koniec przyciemnij skronie i policzki, aby wizualnie zmniejszyć szerokość twarzy w tym miejscu.

Fot. Kate Hudson, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon

Twarz w kształcie gruszki

Twarz w kształcie gruszki jest węższa przy skroniach i na wysokości czoła a szersza na linii policzków i linii szczęki. Jeśli jesteś posiadaczką tego kształtu powinnaś rozjaśniać czoło poszerzając je wizualnie oraz skórę pod oczami w kierunku miejsca wystawania kości policzkowych i podbródek w jego najbardziej wystającym miejscu. Przyciemniaj linię szczęki oraz policzki, aby wizualnie je zważyć. Pamiętaj także, że kształt gruszki możesz również regulować swoją fryzurą. Polecana jest duża objętość wokół twarzy.

Fot. Eva Mendes, Fergie, Kelly Clarkson

Twarz pociągłą

Na pociągłej twarzy kości policzkowe umieszczone są wysoko. Czoło również jest wysokie a linia szczęki zarysowana ostro - ma się wrażenie, że jest ona precyzyjnie wyrzeźbiona. Mając taki kształt nie powinnaś rozjaśniać, ani przyciemniać żadnych partii swojej twarzy. Może to sprawić, że bardziej się ona wysmukli i wydłuży, co nie jest wskazane. Nałóż nieco bronzera na podbródek, to wizualnie skróci twoją buzię. Nie żałuj różu na policzki - rozszerza on i wizualnie skraca twarz. Rozprowadzając róż pamiętaj, że nakładamy go od wnętrza twarzy i rozciągamy na zewnątrz. Jeśli chodzi o fryzurę doskonale spisze się grzywka – nie tylko najładniej wygląda na twarzy pociągłej, ale również wizualnie ją skraca przy czym zachowane są proporcje.

Fot. Claudia Schiffer, Rihanna, Liv Tyler

