Jaki masz kształt twarzy? I

Zastanawiasz się w jaki sposób podkreślić swoje piękno? Najpierw powinniśmy zdefiniować swoje atrybuty, a kształt twarzy należy do jednych z nich. Dla naszych czytelniczek zdefiniowaliśmy główne kształty jakimi wyróżniają się nasze twarze.

Owalna

Aby dobrze poznać kształt swojej twarzy namaluj palcem kontur buzi jaki widzisz w lustrze, wtedy łatwiej dostrzeżesz jaki prawdziwy kontur posiadasz. Twarz owalna należy do najdogodniejszego kształtu, jaki można mieć. Posiada prostą symetrię, a wszystko co symetryczne w naturze jest piękne. Owalna twarz jest nieco szersza na wysokości policzków, zwęża się delikatnie w kierunku czoła i brody. Dlatego, iż twarz jest symetryczna nie ma potrzeby, by rozjaśniać bądź przyciemniać ją w danych partiach. Jeśli jesteś jej szczęśliwą posiadaczką możesz do woli eksperymentować i sprawdzać, jak wyglądasz w najróżniejszych typach makijażu. Malując się możesz swobodnie naśladować najnowsze trendy w makijażach i wybrać swój ulubiony.

Fot. Megan Fox, Amanda Peet, Gwyneth Paltrow

Okrągła

Twarz okrągła należy do pełniejszych i zazwyczaj na dłużej zachowuje ona młody wygląd. Jest nieco krótsza, niż typ owalny, delikatnie szersza z pełnymi policzkami i zaokrąglonym podbródkiem. Jeśli posiadasz taki kształt twarzy powinnaś rozjaśniać środek czoła, miejsca pod oczami oraz szczyty kości policzkowych - dzięki temu przyciągniesz uwagę do środkowych partii twojej twarzy. Przyciemniając pudrem brązującym lub innym kosmetykiem skronie, policzki oraz linię szczęki osiągniesz efekt optycznego owalnego kształtu.

Fot. Cameron Diaz, Anna Przybylska, Kristen Dunst

Kwadratowa

Jej kształt jest popularny wśród Hollywood. Kwadratowa twarz ma taką samą szerokość na wysokości czoła, policzków i szczęki. Jeśli posiadasz taki kształt, należy rozjaśnić środkową partię czoła i miejsca pod oczami, aż do kości policzkowych oraz czubek podbródka. Dzięki temu przyciągniesz uwagę do środkowej części twarzy. Następnie przyciemniaj czoło po bokach przy linii włosów na skroniach oraz linię sęczki - również tylko po bokach. Na koniec nałóż róż na policzki a dokładnie w ich najwysmuklejszym miejscu – to pomoże odwróć wizualnie uwagę od kątów kwadratu twarzy oraz poszerzy linię policzków, dzięki temu jej kontur będzie wyglądać na bardziej owalny.

Fot. Paris Hilton, Demi Moore, Sandra Bullock

zródło: Astor,Fotoblog.