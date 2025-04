Koszula w kratę to absolutny must have każdej jesieni. No właśnie, nosi je niemal każda dziewczyna, ale czy wiecie jaki makijaż najbardziej pasuje do stylizacji z kratą w roli głównej? Przede wszystkim nie powinien być za mocny, ponieważ będzie konkurował z intensywnym wzorem. Nie może być też zbyt delikatny, bo krata będzie zbyt dominująca.

Najlepiej będzie jeśli weźmiecie przykład z miłośniczki koszul - Kate Moss. Czarne kreski, kości policzkowe podkreślone matowym broznerem i satynowa cera sprawdzą się idealnie!

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:

matowy bronzer Benefit, cena 159 zł korektor rozświetlający Smashbox, cena 99 zł cienie do powiek Essence, cena 6,99 zł tusz do rzęs They're Real Benefit, cena 99 zł eyeliner Catrice, cena 16 zł błyszczyk do ust Catrice, cena 13 zł podkład satynowy AA, cena 22 zł lakier do paznokci Sephora, cena 19 zł

Do stylizacji wykorzystałyśmy koszulę w kratę marki Zara (cena 159,90 zł)

Zobaczcie gwiazdy, które kochają koszule i sukienki w kratę. Jaki makijaż najczęściej wybierają?