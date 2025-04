Wiosna oznacza więcej czasu na świeżym powietrzu i więcej słońca. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas, to zadbaj o to, żeby twój makijaż podkreślał urodę i jednocześnie ją chronił – nadmiar promieni UV przyspiesza starzenie się skóry!

Jaki powinien być makijaż na majówkę?

Przede wszystkim delikatny, zwłaszcza jeśli planujesz majówkę aktywną. Makijaż musi być lekki, a zarazem trwały, aby nie spłynął w czasie wysiłku fizycznego lub pod wpływem promieni słonecznych. Postaraj się użyć jak najmniej kosmetyków, a uzyskać maksimum efektu.

Jakie kosmetyki sprawdzą się w makijażu na majówkę?

Podkład z filtrem przeciwsłonecznym SPF 8-15

Oczywiście, jeśli twój krem pod makijaż ma filtr UV, to fluid już nie musi go mieć!

Maskara wodoodporna

Na wiosnę i lato przyda ci się taka, która ma specjalne trwałe pigmenty na dłużej wiążące się z powierzchnią rzęs (zmywa się ją oleistym płynem do demakijażu lub płynem micelarnym);

Eyeliner

Koniecznie wodoodporny (do zrobienia kreski, która przetrwa wiele godzin). Jeśli wybierzesz klasyczną kredkę (też wodoodporną) będziesz jej mogła użyć nie tylko do zrobienia kresek (geometrycznych lub zmiękczonych), ale także do podkreślenia brwi;

Sztyft ochronny na usta

Musi być z filtrem UV, ponieważ skóra warg jest bezbronna wobec promieni UV. Dodatkowo silnie nawilżający lub natłuszczający sztyft, np. z masłem shea, zapobiegnie pierzchnięciu naskórka ust;

Róż do policzków

Przyda się odrobina rumieńca, zanim złapiesz ten naturalny. Poza tym różu możesz użyć także na usta (nałóż go palcem na sam ich środek), jeśli wybierzesz sztyft ochronny bezbarwny;

Puder mineralny

Transparentny, miałki puder nanoś dużym pędzlem na zakończenie makijażu (jakbyś ostemplowywała twarz). Puder utrwali cały makijaż, a dodatkowo ochroni skórę przed słońcem (jest naturalnym filtrem UV).

