Krem intensywnie nawilżający – jakie cechy powinien posiadać?



Odpowiedni krem nawilżający powinien być przede wszystkim dopasowany do naszego typu cery. Jeżeli mamy skórę wrażliwą i bardzo suchą to będzie ona potrzebowała zupełnie innej konsystencji kosmetyku niż mieszana czy wręcz tłusta. Delikatna i mocno odwodniona cera lepiej będzie się czuła po kremie, który zostawia na twarzy lekki film. Za to skóra problematyczna ze skłonnością do przetłuszczania się lepiej będzie reagować na produkt, który wchłania się niemal natychmiast po aplikacji. Podczas poszukiwania kremu idealnego, warto zainteresować się dermokosmetykami dostępnymi wyłącznie w aptekach. Jednak czym konkretnie powinien wyróżniać się kosmetyk, który jest wart uwagi?

Reklama

Po pierwsze powinien zawierać składniki głęboko nawilżające. Bazą takiego preparatu może być kwas hialuronowy albo inny kompleks nawilżający zastosowany przez daną markę. Taka baza pozwala na długo utrzymać odpowiednie nawilżenie naskórka, wiąże wodę i nie pozwala, aby zbyt szybko wyparowała z porów skóry. Po drugie niezbędne są filtry przeciwsłoneczne. Kremy, które chronią przed promieniowaniem UVA i UVB sprawiają, że skóra wolniej się starzeje, nie traci na gęstości oraz jędrności.

Fot. Materiały prasowe

Bardzo istotne jest również to, aby w składzie znalazły się witaminy, które działają jak przeciwutleniacze. Najbardziej polecane są witaminy A, E oraz C. Ich zadaniem jest walka z wolnymi rodnikami, które sprawiają, że cera szybciej traci na jędrności i zaczynają się na niej pojawiać pierwsze zmarszczki. Nie możemy też zapominać o składnikach pobudzających produkcję kolagenu oraz elastyny i stymulujących mikrokrążenie. Dobry krem intensywnie nawilżający powinien również sprawiać, że cera wygląda na pełną blasku, wypoczętą i odżywioną. Bardzo ważne jest to, jak kosmetyk zachowuje się na skórze i czy dobrze współpracuje z makijażem – nie powinien powodować nadmiernego błyszczenia się twarzy.

Jakich składników szukać w kremach nawilżających?

Każdy krem nawilżający ma za zadanie poprawiać bilans wodny skóry. Oznacza to, że zawiera substancje, które dostarczają skórze wody oraz takie wzmacniające barierę skórną i utrudniające zbyt szybkie odparowywanie wilgoci. Jednym z najbardziej skutecznych składników nawilżających jest kwas hialuronowy – tworzy na powierzchni naskórka wodny filtr ochronny, a gdy przeniknie do głębszych warstw skóry, jego 1 cząsteczka potrafi związać aż 250 cząsteczek wody. Pożądanym składnikiem jest też gliceryna działająca zarówno nawilżająco, jak i tworząca filtr ochronny na skórze.

W kremach nawilżających można spotkać się również z wazeliną oraz ciekłą parafiną. Ta pierwsza tworzy na skórze tłustawą warstewkę, która chroni przed zbyt szybkim odparowywaniem wody. Parafina chroni i natłuszcza. Te dwa składniki mogą niezbyt dobrze sprawdzać się w przypadku cery tłustej, ale będą wskazane dla skóry suchej i łatwo się podrażniającej. Warto wypatrywać też tłuszczów zwierzęcych (np. lanoliny) oraz roślinnych (np. oleju kokosowego, masła Shea, oleju jojoba czy oleju migdałowego). Te składniki dobrze sprawdzają się podczas regulacji gospodarki wodnej skóry, a na dodatek wyraźnie ją zmiękczają. Inne cenne składniki to różnego rodzaju woski (np. wosk pszczeli), sterole, fosfolipidy, kolagen, mocznik, ceramidy, silikony, proteiny sojowe, skwalan czy chitozan. Nie możemy zapominać też o witaminach – szczególnie pożądane są witaminy E, A oraz C.



Przegląd najlepszych kremów nawilżających

Skuteczny krem nawilżający nie musi być wcale bardzo drogi. Już do 50 zł można znaleźć świetny kosmetyk, który będzie bogaty w cenne składniki. Należy jedynie pamiętać, by dobrać go do typu swojej cery. Wybraliśmy kilka ciekawych produktów, które sprawdzą się w przypadku różnego typu skóry.

Dermedic Hydrain 3 Hialuro krem nawilżający do skóry suchej.

Pierwszy na naszej liście jest krem nawilżający Dermedic Hydrain 3 Hialuro. Przeznaczono go do nawadniania skóry suchej oraz bardzo suchej. Zawarty w produkcie kwas hialuronowy oraz mocznik zatrzymują wodę w naskórku i zapewniają długie uczucie nawilżenia. Kosmetyk posiada również filtr UV, który ochrania cerę przed słońcem oraz jest niekomedogenny, czyli nie zapycha porów skóry. Dzięki temu, że po użyciu nie pozostawia tłustej warstewki, będzie dobrze współpracował z makijażem (również w przypadku cery mieszanej).

Fot. Materiały prasowe

Iwostin Hydro Sensitia krem nawilżający do skóry bardzo suchej i wrażliwej

Kolejną propozycją jest Iwostin Hydro Sensitia krem nawilżający z filtrem SPF 15 (https://iwostin.pl/produkty/hydro-sensitia/krem-intensywnie-nawilzajacy/). To intensywnie nawadniający kosmetyk, który jest przeznaczony do skóry wrażliwej oraz bardzo suchej. Pozostawia miłe uczucie nawilżenia nawet do 24 godzin oraz koi podrażnioną i ściągniętą cerę. Unikalny Complex Aktywny PREREGEN® PF jednocześnie głęboko nawilża oraz pozostawia na skórze ochronną warstwę. Filtr UV chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. W składzie znajduje się również gliceryna, proteiny sojowe oraz witamina E. Krem ma lekką i przyjemną konsystencję, która dobrze sprawdza się na wyjątkowo wrażliwej skórze.



Bioderma Sebium Hydra do skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej

Następny na naszej liście jest krem Bioderma Sebium Hydra. Ten kosmetyk poleca się osobom ze skórą tłustą, mieszaną oraz trądzikową. Produkt bardzo intensywnie nawadnia skórę, ale nie zostawia na jej powierzchni nieprzyjemnego tłustawego filmu. W przypadku cery suchej czy wrażliwej taka warstewka byłaby pożądana, ale nie przy pielęgnacji skóry tłustej! Krem charakteryzuje się lekką formułą, nie jest perfumowany oraz nie zapycha. Co więcej, produkt reguluje również skład sebum, przez co nie jest ono tak gęste, więc zaskórniki i krostki tworzą się o wiele rzadziej. Tego typu kosmetyk poleca się też osobom, które stosują silne leki przeciwtrądzikowe.



Pharmaceris N Vita-Capilaril, krem nawilżająco-wzmacniający do skóry z pękającymi naczynkami

Ostatni na naszej liście jest Pharmaceris N Vita-Capilaril, krem nawilżająco-wzmacniający przeznaczony do cery z trwałym zaczerwienieniem, rozszerzonymi naczynkami oraz silnie przesuszonej. Jest to produkt hipoalergiczny, który nie zawiera konserwantów oraz parabenów. Zapewnia odwodnionej skórze długotrwały efekt nawilżenia i sprawia, że cera robi się przyjemna w dotyku i miękka. Krem niweluje również nadmierne reakcje skóry na działające na nią czynniki zewnętrzne, koi i przywraca komfort. W składzie znajdziemy glicerynę oraz wosk z oliwek, które na długi czas zatrzymują wilgoć w naskórku.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Iwostin.