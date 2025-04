Cieniutka, wrażliwa skóra warg wymaga troskliwej pielęgnacji. Gruczoły łojowe w tym miejscu sprawiają, że wargi łatwo wysychają i pierzchną, nie mają też żadnej ochrony przed promieniowaniem UV. Gdy są odwodnione, szybciej tracą jędrność. Jak do tego nie dopuścić? Przede wszystkim powstrzymać się od oblizywania i przygryzania. Przynosi to chwilową ulgę i daje uczucie nawilżenia, ale w efekcie, zawarte w ślinie enzymy trawienne przyczyniają się do wysychania warg. Dobrym za to pomysłem będzie zafundowanie peelingu do ust i nawilżającej maseczki.

Spierzchnięte usta nie wyglądają ponętnie, zwłaszcza, gdy tworzą się na nich pęknięcia, ranki, a skórki nieestetycznie odstają. By do tego nie dopuścić, trzeba je od czasu do czasu złuszczyć. Raz w tygodniu zrób peeling.

Możesz wymasować wargi specjalnym, gotowym kosmetykiem z drogerii, użyć drobnoziarnistego peelingu do twarzy lub przygotować go samodzielnie z produktów, które znajdziesz w szafce kuchennej (sprawdzone przepisy na domowy peeling do ust w dalszej części tekstu). Super efekt przyniesie też masaż miękką szczoteczką do zębów. Pobudzi mikrokrążenie i zmiękczy naskórek.

Pomadki ochronne do ust: 9 najlepszych, które ukoją suche i spierzchnięte usta

Peeling do ust bez problemu zrobisz sama. Oto kilka przepisów, które sprawią, że twoje wargi będą aksamitnie miękkie, gładkie i nawilżone.

Domowy peeling do ust z miodem

Składniki:

łyżka miodu,

łyżka cukru.

Wymieszaj oba składniki i wmasuj w usta. Po kwadransie zmyj lub obliż wargi ;) Miód zawiera kwasy owocowe, które rozpuszczają martwe komórki naskórka.

Domowy peeling do ust z truskawką

Składniki:

1-2 truskawki,

kapsułka witaminy E,

łyżeczka cukru.

Rozgnieć truskawkę i dodaj pozostałe składniki. Wymieszaj, wmasuj w usta i pozostaw na 15 minut. Następnie zmyj i posmaruj pomadką ochronną lub wazeliną.

Domowy peeling do ust z cukrem i oliwą

Domowy peeling do ust z cukrem i oliwą

Składniki:

łyżeczka cukru,

łyżeczka oliwy.

Cukier wymieszaj z łyżeczką oliwy. Delikatnie wymasuj usta palcem, spłucz. Cukier złuszczy naskórek, natomiast oliwa go zregeneruje.

Domowy peeling do do ust z aspiryny

Składniki:

tabletka aspiryny,

łyżeczka brązowego cukru,

łyżeczka oleju kokosowego.

Tabletkę aspiryny rozgnieć i połącz z łyżeczką brązowego cukru i łyżeczką oleju kokosowego. Aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który w połączenie z cukrem świetnie złuszcza, olej kokosowy z kolei nawilża.

Domowe peeling do ust z cynamonem

Składniki:

2 łyżeczki brązowego cukru,

łyżeczka cynamonu,

2 łyżeczki oleju kokosowego.

Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, wmasuj w usta, a następnie zmyj. Cynamon poprawi krążenie, a w efekcie koloryt ust, olej nawilży suchą skórę.

Domowy peeling do ust z kiwi

Składniki:

pół kiwi,

łyżeczka cukru,

kapsułka witaminy E.

Rozgnieć kiwi, dodaj łyżeczkę cukru oraz witaminę E, wymieszaj i wmasuj w usta. Zmyj i posmaruj usta kremem.

Po zrobieniu peelingu, zadbaj o nawilżenie. W drogeriach znajdziesz specjalne maseczki w formie żelu lub płatu, które są przeznaczone wyłącznie do ust. Dzięki silnie skoncentrowanych formułom, silnie odżywiają i ujędrniają skórę. Możesz również nałożyć na 15 minut domową maskę odżywczą z naturalnego serka homogenizowanego i łyżeczki miodu. Taki wspaniale ukoi popękany naskórek.

Jeśli nie chcesz robić maski, użyj dobrego balsamu, który zapobiegnie uciekaniu wilgoci ze skóry. Kosmetyk powinien zawierać oleje roślinne, wosk pszczeli, lanolinę lub masło shea. Warto nosić go ze sobą w torebce przez cały rok i w razie potrzeby aplikować na usta. Świetnie sprawdzi się też wazelina.



