Płyn do czyszczenia i dezynfekcji pędzli możesz w prosty sposób wykonać samodzielnie w domu. Jeśli więc masz akcesoria do makijażu, których nie czyściłaś od dawana, albo wcale, nie musisz kupować markowych płynów do czyszczenia, które są dosyć drogie.

Reklama

Składniki:

przegotowana woda,

szampon dla dzieci,

spirytus salicylowy.

Jak przygotować płyn do czyszczenia i dezynfekcji pędzli?

Do przegotowanej szklanki wody dodaj szampon dla dzieci (3 łyżki). Dodaj spirytus salicylowy (1/3 szklanki). Wymieszaj składniki. Zawartość przelej do buteleczki.

Reklama

W przygotowanym roztworze wystarczy zamoczyć brudne akcesoria do makijażu. Płyn nie tylko czyści pędzle, ale i pozwala zachować higienę skóry twarzy.