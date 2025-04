Chociaż możemy mieć różny stosunek do TikToka (możemy go kochać, lub zupełnie nie rozumieć i unikać jak ognia) to nie można odmówić mu wpływu, jaki wywarł na cały świat piękna. Wręcz postawił go na głowie. Teraz, gdy czytamy o nowym trendzie w makijażu, pielęgnacji, czy bestsellerowym kosmetyku, oczywiste, że stoi za tym popularna platforma.

Dziewczyny, szczególnie chętnie dzielą się tam trikami dotyczącymi make-upu. Dzięki nim, dowiedziałyśmy się m.in. jak dopasować róż do koloru pomadki, jak malować rzęsy, żeby maksymalnie je wydłużyć oraz jak zrobić perfekcyjną jaskółkę na oku. Teraz, głośno jest o nowej technice robienia makijażu „underpainting” tzw. podmalowaniu, którą podzieliła się makijażystka Katie Jane Hughes. Okazuje się, że nie jest nowa — wizażyści znają i stosują ją w swojej pracy od lat, jednak dopiero po opublikowanym wideo zrobiło się o niej głośno. Przeżywa prawdziwe odrodzenie.

„Underpainting” — na czym polega nowa technika z TikToka?

„Podmalowanie” polega na odwróconej kolejności nakładania kosmetyków. Podczas gdy w podstawowej metodzie, pierwszą rzeczą, jaką nakładamy jest podkład, w tym przypadku — zostawiamy go na sam koniec. Makijaż zaczynamy od konturowania twarzy bronzerem, następnie skupiamy się na rumieńcu i dopiero później na kryciu.

Ważne jest, aby wszystkie produkty dokładnie ze sobą wymieszać — najlepiej użyć do tego gąbeczki lub puszystego pędzla. Dzięki takiej metodzie uzyskujemy delikatne, promienne i przede wszystkim, naturalne wykończenie, bez efektu maski. Zobaczcie, jak krok po kroku robi to Katie i jakie są efekty:

