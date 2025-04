Większość z nas używa korektora do zamaskowania cieni pod oczami, wyprysków i przebarwień. Ale według TikToka, nie wykorzystujemy maksymalnie jego potencjału. Ten kosmetyk może dużo więcej. Dzięki kreatywnym użytkownikom platformy dowiedziałyśmy się m.in., że narysowanie okularów zadziała jak lifting, beżowa kreska na powiece otworzy oko i rozświetli spojrzenie, a kilka ukośnych linii, pięknie wymodeluje policzki i wysmukli twarz. Kolejny trik z korektorem w roli głównej, który krąży po platformie, udowadnia, że jeśli umieścimy go w strategicznych punktach na twarzy, będziemy mogły całkowicie zrezygnować z podkładu.

Reklama

Sztuczką podzieliła się znana makijażystka gwiazd Katie Jane Hughes @katiejanehughes. Udostępnione wideo ma ponad 1,6 miliona wyświetleń i ponad 118 tysięcy polubień. Według niej, aby osiągnąć nieskazitelny wygląd, nie należy nakładać go bezpośrednio na powieki oraz na skórę pod oczami. Kosmetyk często osadza się w zmarszczkach, co psuje cały efekt. Zobaczcie, na czym polega jej technika:

Aby przetestować trik na sobie, przygotuj korektor w płynie oraz mały, puszysty pędzel. Katie w swoim makijażu wykorzystała korektor Future Cream All Over od Milk MAKEUP (do kupienia w drogerii SEPHORA, cena: 145 zł).

Zacznij od przygotowania skóry — musi być ultranawilżona i gładka. Wmasuj serum, krem, a jeśli jest bardzo sucha — kroplę olejku. Na nagiej twarzy zrób delikatne rumieńce, aby nadać jej trochę koloru. Następnie nałóż niewielką ilość korektora na środek nosa, między brwiami, na środku czoła, pod kośćmi policzkowymi i wokół oczu. Wszystko wymieszaj dokładnie pędzelkiem, aby nie było plam. Na koniec utrwal drobno zmielonym pudrem transparentnym. Efekt? Świeży, naturalny i promienny make-up.

Reklama

Czytaj także:

Lip slugging: nocny zabieg, który ukoi suche, popękane usta

Ta prosta sztuczka, zapewni ci hipnotyzujący smoky eyes w kilka sekund