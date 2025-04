Jeśli nie wiesz, wszystkie najlepsze sztuczki kosmetyczne są na TikToku. Niedawno odkryłyśmy na przykład, jak sprawić, żeby rzęsy wyglądały na ciemniejsze bez grama tuszu, jak wyprostować włosy używając papieru do pieczenia oraz że korektor, którym do tej pory maskowałyśmy niedoskonałości i cienie po oczami, jest tak naprawdę wielozadaniowcem i świetnie sprawdzi się też jako eyeliner. Niektóre z trików polecane są nam przez doświadczonych wizażystów, kosmetologów i stylistów fryzur, inne z kolei przez pasjonatów świata piękna. Wszystkie z nich mają jeden cel — zaoszczędzenie czasu i wysiłku podczas codziennej rutyny.

Malowanie kreski na powiece korektorem - nowy trend z TikToka, który całkowicie odmieni twoje spojrzenie

Na platformie nie brakuje też testów kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Dziewczyny chętnie dzielą się efektami. Gdy okaże się, że produkt jest naprawdę świetny, błyskawicznie znika ze sklepowych półek i tworzy się lista rezerwowych. Krótko mówiąc — TikTok ma niesamowitą moc!

Idealna kreska z TikToka

Użytkownicy TikToka znaleźli też rozwiązanie na idealną kreskę na powiece. Wszystkie wiemy, że zrobienie symetrycznej, z idealną końcówką, to zazwyczaj godziny praktyk. Jeśli malujesz ją codziennie, być może już dawno sama odkryłaś patent, który krąży po platformie, natomiast gdy robisz ją sporadycznie, nie masz doświadczenia w pracy z eyelinerem, ta genialna metoda to coś dla ciebie. Technika, polega na przyklejeniu taśmy klejącej wzdłuż zewnętrznych kącików oka, następnie wypełnieniu przestrzeni ciemnym cieniem do powiek lub eyelinerem. Na koniec wystarczy delikatnie odkleić taśmę i gotowe.

Zamiast czarnych produktów, możesz też sięgnąć po neonowe, pastelowe lub błyszczące kosmetyki. W ten sposób stworzysz idealny makijaż na lato!

Wskazówka: do wykonania kreski tą metodą stosuj taśmę kosmetyczną — jest delikatna i nie podrażnia skóry. W sprzedaży dostępne są również taśmy hipoalergiczne.

