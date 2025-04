Ze wszystkich produktów do makijażu, które mamy w swoich kosmetyczkach, eyeliner jest najtrudniejszy w obsłudze. Zrobienie symetrycznych, precyzyjnych linii na obu powiekach cienkim ołówkiem lub pędzelkiem nasączonym atramentem to spore wyzwanie. Niektórym z nas, szybko udaje się opanować tę sztukę, inne walczą miesiącami, a i tak każde podejście kończy się zrujnowaniem makijażu. Jeśli należysz do drugiego teamu — nie poddawaj się, nie wszystko stracone. Wystarczy, że zajrzysz na TikToka — dziewczyny co chwila podrzucają nam nowy, prosty sposób na jaskółkę. Pokazały już trik z taśmą klejącą, ze wsuwką do włosów i z opuszkami palców. Teraz wpadły na kolejny, genialny pomysł. Tym razem odkryły, że sekret idealnego kociego oka kryje się w naszej łazience. Do robienia kreski używają niciowykałaczek — produktu, który służy do usunięcia resztek jedzenia oraz bakterii z przestrzeni międzyzębowej.

Reklama

Podziękowania należą się TikTokerce @glamwithdaminee. Udostępniony przez nią samouczek robi furorę na platformie, a dziewczyny piszą wprost — genialny! Ma 28,8 miliona wyświetleń i ponad 187 tysięcy polubień. Zobaczcie:

Chcesz przetestować trik na sobie? Wszystko, co będzie ci potrzebne to niciowykałaczki z cienkim, ostrym wykończeniem (np. marki Jordan) i czarny eyeliner. Kolorowy też świetnie zadziała. Cały proces zajmie ci kilka sekund.

Pomaluj plastikową końcówkę, przyłóż ostrożnie do oka, dociśnij i gotowe! Kreska jak marzenie zrobiona. Możesz pozostawić ją tak, jak jest, lub domalować linię na całej powiece.

fot. Dental Flosser 3 in 1, Jordan, cena: ok. 15 zł

Reklama

Czytaj także:

Spróbuj tej sztuczki z różem, jeśli miałaś nieprzespaną noc. Będziesz wyglądała świeżo i promiennie

Najlepszy trik na kontur policzków. Działa jak lifting