Każda z nas chce być atrakcyjna. W codziennym zabieganiu staramy się znaleźć czas by zadbać o skórę, włosy czy odrobinę psychicznego relaksu. Są jednak w naszym życiu takie chwile, gdy NAPRAWDĘ musimy wyglądać wyjątkowo ! Olśnić, zaskoczyć, zauroczyć. Być "królową balu", po prostu! W takich momentach z pomocą przychodzi nam profesjonalna, nowoczesna kosmetologia.

Zabieg Beauty Express

Celem zupełnie nowatorskiego zabiegu Beauty Express, który powstał dzięki pracy ekspertów z laboratorium badawczego marki Dermika Salon&Spa jest natychmiastowa poprawa wyglądu skóry. Efekt ten osiągany jest dzięki przeciwdziałaniu powstawania i niwelowaniu już istniejących zmarszczek ekspresyjnych, metodą precyzyjnego blokowania tego procesu na trzech poziomach czyli już w chwili generowania impulsu, poprzez moment jego przekazywania, aż do jego odbioru przez mięśnie.

Według obliczeń naukowców każdego dnia mięśnie twarzy kurczą się 15 000 razy. Mrużenie oczu, ruchy brwi, każdy uśmiech stają się z wiekiem czyli z chwilą, gdy rozpoczyna się proces zmniejszania elastyczności i obniżania jędrności skóry, przyczyną powstawania zmarszczek mimicznych.

Dzięki zastosowaniu najnowszych badań naukowych specjaliści Dermika Salon&Spa wykorzystali w zabiegu Beauty Express ultraskuteczny system nośników Dronexpress, którego składniki trafiają do neuronów, aby zniwelować zmarszczki i znacząco wygładzić skórę. Dronexpress redukuje przewodnictwo na poziomie komórkowym. Kompleks Neurosmooth Neuropeptyd blokuje komunikację między neuronami, a komórkami mięśniowymi.

Zawarte w składnikach aktywnych Biopolimery o działaniu anty-pollution chronią skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Zmniejszają widoczność zmarszczek i poprawiają napięcie skóry.

Zabieg znakomicie wygładza skórę dokładnie tam, gdzie jest to wskazane. Wyselekcjonowane składniki zapobiegają zarówno pojawianiu się nowych zmarszczek, jak i pogłębianiu się istniejących. Zastosowana w zabiegu technika masażu ultraterapii punktowej z elementami drenażu limfatycznego wzmacnia efekty zabiegu, skutkując wyraźnym odmłodzeniem wyglądu i naturalną świeżością skóry.

Natychmiastowe efekty, możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, widoczne tuż po wykonaniu zabiegu Beauty Express to intensywne nawilżenie i poprawa napięcia skóry i jej spektakularne wygładzenie, dzięki zniwelowaniu wcześniej widocznych linii, zmarszczek i bruzd. Cera staje się odświeżona, promienna, znacząco młodsza, a my zrelaksowane i piękne, gotowe by zostać "królowa balu"!

Czas trwania zabiegu: 1,15 h

Cena: 270 zł

Domowa pielęgnacja skóry

Idealnym uzupełnieniem efektów zabiegu Beauty Express są preparaty do pielęgnacji domowej, dzięki którym efekt młodzieńczej, gładkiej skóry utrzyma się znacznie dłużej są preparaty do pielęgnacji domowej Beauty Express.

BEAUTY EXPRESS Krem wypełniający zmarszczki

Natychmiastowy efekt pro-wygładzający DRONEXPRESS SYSTEM

kluczowe składniki kremu to Dronexpress System - utraskuteczny system dostarczania substancji aktywnych" pod wskazany adres". Składniki systemu działają z 70% precyzja, trafiając do neuronów, aby zniwelować zmarszczki i wygładzić skórę. Biopolimery o działaniu anty-pollution, które chronią skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych, a dodatkowo wygładzają skórę. Zmniejszają widoczność zmarszczek i poprawiają napięcie skóry. Już po jednej aplikacji kremu zauważalne jest wygładzenie skóry u 95 proc. kobiet.* Efektem działania kremu jest gładka, pozbawiona widocznych zmarszczek i bruzd, młodzieńcza i promienna skóra.

* wyniki na podstawie badań konsumenckich

Pojemność: 50 ml; Cena: 65 zł

BEAUTY EXPRESS ULTRATERAPIA PUNKTOWA NA ZMARSZCZKI

Natychmiastowy efekt pro-wygładzający DRONEXPRESS SYSTEM

W skład preparatu wchodzą Dronexpress System czyli ultraskuteczny system dostarczania substancji aktywnych "pod wskazany adres". Składniki systemu działają z 70% precyzja, trafiając do neuronów, aby zniwelować zmarszczki i wygładzić skórę. Biopolimery o działaniu anty-pollution chronią skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Zmniejszają widoczność zmarszczek i poprawiają jej napięcie.

Kompleks Neutosmooth, który blokuje komunikację między neuronami a komórkami mięśniowymi, dzięki czemu znakomicie wygładza skórę dokładnie tam, gdzie jest to wskazane. Zapobiega pojawianiu się nowych zmarszczek, jak i pogłębianiu się istniejących. W wyniku stosowania serum skóra staje się wyjątkowo gładka, bez widocznych linii, zmarszczek czy bruzd. Promienieje młodzieńczym blaskiem i witalnością. Na podstawie badań aparaturowych stwierdzono spłycenie zmarszczek u 100% badanych kobiet. Serum należy aplikować na wybrane strefy twarzy: lwią zmarszczkę, zmarszczki i linie na czole, bruzdy nosowe, zmarszczki na szyi i dekolcie, najlepiej dwa razy dziennie.

Pojemność: 30 ml; Cena: 55 zł

Preparaty do pielęgnacji domowej z serii Beauty Express są dostępne w wybranych salonach kosmetycznych.

