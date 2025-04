Piękna w 15 minut? To możliwe – tyle mniej więcej potrzeba na proponowane przez nas proste zabiegi upiększające, które pozwolą ci poczuć się atrakcyjnie we własnej skórze. Szorstkie dłonie staną się gładkie, z twarzy zniknie zmęczenie, a włosy odzyskają puszystość i objętość. Pamiętaj, że ważny jest także twój nastrój. Poprawi go szybki prysznic, do którego użyj żelu o orzeźwiającym, pobudzającym zmysły cytrusowym zapachu (np. Alterra, ok. 8 zł, Drogerie Rossmann). Oto 5 rad na to, jak szybko poprawić wygląd:

1. Zadbaj o dłonie

Skórze rąk szkodzą zarówno zimowa aura, jak i prace domowe, których ostatnio miałaś zapewne w nadmiarze.

Wygładź skórę. W umyte i osuszone ręcznikiem dłonie wmasuj krem z regenerującymi olejkami, np. awokado, arganowym.

Dodaj blasku paznokciom. Jeśli tego wymagają, lekko opiłuj je pilniczkiem.

Pomaluj paznokcie 1 lub 2 razy szybko schnącą nabłyszczającej odżywki np. z pyłem diamentowym lub proteinami jedwabiu.

2. Wygładź usta

Niech piękny uśmiech nie znika z twojej twarzy! Nawilż delikatną skórę warg i dodaj im koloru.

Usuń przesuszony naskórek delikatnym peelingiem (np. tym samym, którego używasz do twarzy) lub masując miękką szczoteczką do zębów ok. minuty. Możesz też zastosować świetny naturalny wygładzający i odżywczy kosmetyk – miód. Rozsmaruj jego niewielką ilość na ustach i zajmij się czymś innym. Po kilku minutach po prostu zliż "odżywkę".

Nadaj ustom piękny odcień. Najlepiej szminką, która nie tylko ma piękną barwę, lecz także właściwości odżywcze. Pomadka ze składnikami głęboko nawilżającymi, jak kwas hialuronowy czy olejki roślinne, zapewni skórze warg długotrwałe nawilżenie i wypełni bruzdki.

3. Odmłodź cerę

Zimą skóra twarzy bywa bardzo często przesuszona i ziemista. Przydadzą się porządne nawilżenie i odświeżający makijaż.

Głębokie nawilżenie Na oczyszczonej skórze rozprowadź nawilżający krem lub płyn regenerujący z ampułki (np. APIS Hydro Balance, ok. 60 zł). Składniki aktywne: kwas hialuronowy, algi morskie, NMF, kolagen wnikną w skórę i ją uelastycznią.

Gładkość i odmładzający rumieniec. Zastosuj nawilżającą bazę pod makijaż. Zamaskuje niedoskonałości cery, wygładzi ją i przedłuży trwałość całego makijażu.

Po rozprowadzeniu podkładu nałóż na szczyty policzków odrobinę różu – dodasz świeżości całej twarzy.

4. Ukryj ślady zmęczenia

Niedosypianie i stres ujawniają się na twarzy w postaci napiętych mięśni i cieni pod oczami.

Masaż odprężający. Masuj twarz opuszkami palców, powtarzając 5–10 razy wszystkie gesty. Głaszcz policzki od brody ku skroniom, bruzdy biegnące od kącików ust do brody, a na koniec czoło – od środka na boki.

Sięgnij po korektor – najlepiej cielisty, płynny. Nałóż go przed lub po aplikacji podkładu. Rozświetl korektorem skórę pod oczami, bruzdy okołonosowe i opadające kąciki ust.

5. Przywróć włosom objętość

Oczywiście najlepiej wyglądają umyte i starannie ułożone. Jeśli jednak nie masz wiele czasu, tylko odśwież fryzurę.

Unieś kosmyki u nasady suchym szamponem – aplikuj go tuż przy skórze, u nasady pasm, a po 2–3 minutach dokładnie wyczesz szczotką. Kosmetyk wchłonie sebum, odbije włosy od skóry głowy i optycznie zwiększy ich objętość.

Wystylizuj. Zwilż kosmyki odżywką w spreju i wymodeluj na szczotce lub wmasuj w ich końce lub w całość, jeśli masz loki, nabłyszczający olejek (np. L´Oréal Professionnel Mythic Oil, ok. 40 zł).

