Planujesz wieczorne wyjście po pracy? Przygotowania zacznij już rano od nałożenia na twarz trwałego podkładu, takiego jak Facefinity 3 w 1 od Max Factor.

- To podkład, baza i korektor, czyli wszystkie składniki profesjonalnego makijażu w jednym produkcie - mówi ekspertka Max Factor, Eryka Sokólska.

Na zdjęciu: podkład Max Factor Facefinity 3 w 1, cena: 59,99 zł

Nakładaj go pędzlem, od środka twarzy na zewnątrz i uwaga: nie przesadzaj z ilością. Oczywiście, że kosmetyk ma przetrwać na twarzy aż do wieczora, ale zdecydowanie lepiej jest tutaj stawiać na jakość podkładu, a nie na ilość. Po nałożeniu podkładu lekko go przypudruj Facefinity Compact (i od razu schowaj go do torby, aby nie zapomnieć zabrać ze sobą).

Na zdjęciu: puder Max Factor Facefinity Compact, cena: 65,99 zł

Makijażystka Max Factor radzi, żeby puder nałożyć także na powieki, dzięki czemu łatwiej będzie na nie aplikować pozostałe kosmetyki, a makijaż będzie trwalszy.

Wieczorowy look? Postaw na oko



Żeby zmienić makijaż dzienny na wieczorowy, nie musisz zabierać do pracy całej kosmetyczki. Wystarczy kredka do oczu, którą nałożysz na linię wodną oka, i paletka cieni do smokey eyes.

Na zdjęciu: kredka do oczu Max Factor Kohl Pencil, cena: 32,99 zł

Żeby zrobić profesjonalne smokey eyes, nałóż najjaśniejszy cień na całą powiekę ruchomą, a drugi ciemniejszy odcień na zewnętrzny kącik oka, na górze i na dole, tak jak to robi na filmie Joanna, ambasadorka marki. Idealna cera i mocniej podkreślone oko wystarczą, żeby wyglądać pięknie na wieczornym wyjściu!

Na zdjęciu: kredka do oczu Max Factor Onyx SmokeyEye Drama Kit, cena: 44,99 zł

Na zdjęciu: maskara Max Factor Lash Crown, cena: 52,99 zł

Podane ceny są cenami rekomendowanymi, ostateczną cenę ustala sprzedawca w miejscu sprzedaży.

