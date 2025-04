Cienie pod oczami to problem wielu z nas. Ponieważ skóra w tych okolicach jest bardzo cienka i delikatna, fioletowe, niebieskie czy brązowe (w zależności od koloru skóry) plamy bez trudu się przebijają, skutecznie psując nam dzień. Istnieje wiele czynników, które odpowiedzialne są za ich pojawianie: m.in. brak wystarczającej ilości snu, zmęczenie, alergia, nadmierne spożycie alkoholu oraz naturalne procesy starzenia. Cienie pod oczami to też bardzo często genetyka, więc jeśli u ciebie to rodzinne, nieważne jak dobrych kremów byś nie stosowała i jak regularnie nie robiłabyś zimnych okładów na te okolice, one po prostu nie znikną.

Na szczęście można skutecznie je zamaskować i sprytnie wszystkich oszukać, że miałaś 8 godzin snu. Twoim sprzymierzeńcem i tajną bronią będzie dobrze kryjący korektor. Oprócz odpowiedniego kosmetyku ważna jest też technika nakładania. Najczęściej nakładamy go punktowo, delikatnie wklepując gąbeczką lub jeśli stosujemy produkt w sztyfcie — aplikując kosmetyk zaczynając od zewnętrznego kącika i równomiernie rozcierając.

Ale jest też TikTok, centrum wszystkich makijażowych sztuczek. TikTokerki nieustannie wymyślają nowe triki, które mają udoskonalić make-up i zakryć uporczywe cienie. Ostatnio pisałyśmy wam na przykład o malowaniu twarzy i okolic oczu czerwoną szminką.

Jak zamaskować cienie pod oczami korektorem?

Nowa technika, na którą przysięgają użytkowniczki platformy, polega na narysowaniu korektorem okularów. Brzmi zaskakująco i wygląda dość zabawnie na twarzy, ale prawdopodobnie jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów — maskuje ciemniejsze plamy, rozjaśnia okolice oczu i liftinguje. Za popularność trendu odpowiedzialna jest Serena Lakiss. Jej 14-sekundowy film zyskał miliony wyświetleń i tysiące polubień. Zobacz, na czym polega:

Influencerka na udostępnionym samouczku używa korektora w płynie. Maluje półokrąg na górnej powiece, zaczynając od zewnętrznego kącika, następnie to samo robi na dole. Później przeciąga aplikatorem w kierunku włosów, rysuje linię na grzbiecie nosa i miesza wszystko beauty blenderem. Tysiąca dziewczyn zaczęło testować metodę na sobie i okazuje się, że to naprawdę działa!

Jak dobrać odcień korektora pod oczy?

Aby rozjaśnić cienie pod oczami, będziesz potrzebować korektora, który jest o jeden lub dwa tony jaśniejszy niż twój naturalny odcień skóry. Jeśli jest ciepły, szukaj kosmetyków z pomarańczowymi pigmentami, natomiast jeśli chłodny — różowymi.

fot. Wegański korektor nawilżający RIMMEL KIND&FREE, cena: ok. 35 zł; Korektor rozświetlający Dr Irena Eris, cena: 89 zł; Wodoodporny korekor CATRICE LIQUID CAMOUFLAGE, cena: 17 zł; Korektor rozświetlający AA WINGS OF COLOR Healthy Wear, cena: ok. 25 zł; Rozjaśniający korektor pod oczy, BENEFIT COSMETICS, cena: 125 zł; Korektor Isa Dora, cena: ok. 100 zł/materiały prasowe

