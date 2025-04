Gęste, wyraziste, o regularnym kształcie brwi to marzenie wielu kobiet. Dodają charakteru i pięknie podkreślają oko. Ich ogólny wygląd w dużej mierze zależy od genów oraz od pielęgnacji. Aby zachować włoski w dobrej kondycji - by były lśniące i mocne - trzeba o nie szczególnie dbać. Niestety, często o tym zapominamy. W efekcie, stają się słabe, cienkie i zaczynają wypadać. Wtedy, aby nadać im odpowiedni kształt, sięgamy po coraz więcej kosmetyków do stylizacji: żeli koloryzujących, pomad i kredek. Nie musi tak być.

Dzięki domowym metodom oraz preparatom dostępnym na rynku możesz cieszyć się puszystymi, gęstymi włoskami przez długi czas. Wystarczy, że będziesz je regularnie stosować, a szybko zobaczysz efekty.

Domowe metody na gęste brwi są skuteczne i co najważniejsze — nie nadszarpną twojego budżetu. Większość produktów znajdziesz na półce w kuchni. Przed rozpoczęciem kuracji zrób próbę uczuleniową, za uchem lub na zgięciu łokcia. Wykonuj ją na czystej i suchej skórze, aby nie zaburzyć wyniku testu.

Olejek rycynowy

Olejek rycynowy to jeden z najpopularniejszych sposobów na gęste brwi. Zawarte w nim przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe i witaminy przyspieszają wzrost włosków oraz delikatnie je przyciemniają. Codziennie wieczorem za pomocą patyczka lub wacika nakładaj cienką warstwę olejku. Rano zmyj ciepłą wodą.

Sok z cebuli

Stara, sprawdzona metoda, z której korzystały nasze babcie. Posmaruj brwi niewielką ilością soku, zostaw na godzinę, a następnie zmyj. Stosowany regularnie daje znakomite efekty.

Żółtko

Zawarta w żółtku keratyna pobudzi włoski do wzrostu. Ubij jedno żółtko, aż do powstania kremowej konsystencji, a następie za pomocą wacika nałóż na łuki brwiowe. Pozostaw na ok. 20 min i zmyj. Powtarzaj codziennie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Aloes

Aloes działa regenerująco i nawilżająco. Delikatnie nacieraj brwi żelem aloesowym lub sokiem. Będą odżywione i lśniące.

Mleko

W pielęgnacji brwi pomocne okaże się również mleko. Wieczorem, nasączonym wacikiem natrzyj włoski i nie zmywaj.

Oliwa z oliwek

Skuteczna okaże się również oliwa z oliwek. Witamina E sprawi, że włoski będą grube i błyszczące. Podobnie jak inne produkty, niewielką ilość wmasuj w brwi i pozostaw na noc.

Wazelina

Wzrost włosków przyspieszy również wazelina. Nakładaj na brwi codziennie cienką warstwę, najlepiej rano i wieczorem.

Chcąc zagęścić brwi, możesz również sięgnąć po gotowe odżywki, które dzięki innowacyjnym składom, pobudzają je do wzrostu i poprawiają ogólną kondycję. Sprawiają, że rosną mocne, grube i lśniące. Najczęściej ich formuły oparte są o kwas hialuronowy, czynniki wzrostu, ekstrakty, oleje (arganowy, jojoba i migdałowy) oraz witaminy.

Oto 5 produktów, które naprawdę działają:

fot. Odżywka do brwi ORPHICA, cena: ok. 180 zł; odżywka do brwi REVITALASH, cena: ok. 400 zł; serum do brwi GRANDE Cosmetics; cena: ok. 109 zł; odżwyka do rzęs i brwi DELIA Cosmetics, cena: ok. 20 zł; Serum do brwi i rzęs CATRICE Cosmetics, cena; ok. 24 zł; serum do brwi Long 4 Lashes, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

