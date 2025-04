Konturowanie (strobing) to jedna z najpopularniejszych technik makijażu. Odpowiednie umiejscowienie bronzera działa jak magia — rzeźbi linię szczęki, podnosi kości policzkowe i definiuje cała twarz. Wystarczy kilka machnięć w strategicznych punktach i gotowe. Opanowanie tej sztuki nie jest trudne. Wystarczy, że zwrócisz się do dziewczyn z TikToka — znajdziesz tam wiele cennych wskazówek, co, gdzie i jak. W zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć, inny będzie sposób malowania.

Konturowanie twarzy za pomocą widelca: nowa technika, która odmieni twój make-up

Jeśli zależy ci na podkreśleniu kości policzkowych i jednocześnie bardzo naturalnym wyglądzie, poznaj trik od Sarah’s Super Spa @sarahssuperspa. Tiktokerka podkreśla, że metoda rzeźbienia, której uczono nas do tej pory, jest nieskuteczna i nie daje efektu „wow”, dlatego prezentuje nową, która całkowicie zmienia zasady gry. Na czym polega jej sposób konturowania?

Zamiast umieszczać kontur na policzkach, Sarah narysowała grubą linię pod kością policzkową i z boku szczęki. W swoim makijażu wykorzystała Match Stix Matte Skinstick od Fenty Beauty (dostępny w drogeriach Sephora). Następnie wszystko dokładnie wymieszała pędzlem, aby produkty wtopiły się w skórę i utworzył się delikatny cień. Na sam koniec nałożyła niewielką ilość korektora na policzki i wykończyła pudrem. Efekt? Jak u modelki.

Udostępniony film ma miliony wyświetleń i ponad 360 tysięcy polubień. Dziewczyny są zachwycone trikiem.

