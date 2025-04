Wystarczy kilka wprawnych ruchów pędzlem, aby optycznie wyszczuplić twarz. Jakie kosmetyki będą ci potrzebne do wykonania wysmuklającego rysy makijażu? Tylko 5: kredka do brwi, eyeliner, bronzer, puder i rozświetlacz.

Podkreśl brwi

Brwi to najlepsza oprawa do oczu - to wiadomo od zawsze. Zacznij od odpowiedniej regulacji brwi a następnie podkreśl ich łuk i zamaskuj ubytki. Najlepiej sprawdzi się kredka, ale możesz użyć również pomady, cienia albo żelu.

Delikatnie podkreślone i pełniejsze brwi dodają seksapilu i sprawiają, że twarz nabiera charakteru. Warto przedłużyć je nieco z zewnętrznej strony (pamiętaj, żeby zachować umiar) twarz będzie wydawała się znacznie szczuplejsza.

Makijaż brwi możesz wykończyć specjalnym woskiem - do kupienia w kredce lub żelu, który zdyscyplinuje włoski i utrwali ich kolor.

Czarna kreska ma moc

Kreska na oku mocno wyciągnięta ku górze optycznie wydłuża jego kształt, a tym samym sprawia, że buzia wydaje się smuklejsza. Rysując kreskę na oku pamiętaj, by nie była zbyt gruba - wtedy oczy wydadzą się mniejsze.

Zacznij od wewnętrznego kącika i delikatnie poszerzaj kreskę w kierunku tego zewnętrznego. Niech linia będzie wydłużona poza obrys oka o maksymalnie 1 cm.

Zaprzyjaźnij się z bronzerem

Bronzer to najlepszy przyjaciel kobiety. Nakładaj go na części twarzy, które chcesz skorygować i na które w naturalnym świetle pada cień - czyli przede wszystkim tuż pod kości policzkowe.

Bronzer powinien być matowy i odpowiednio dobrany do odcienia karnacji. Ważne! Lepiej wybrać o ton za jasny bronzer i dołożyć jego kolejną warstwę, niż wybrać za ciemny i zrobić nim nieestetyczne plamy.

Pamiętaj, aby bronzerem musnąć również czoło przy linii włosów, a jeśli zależy ci na wyszczupleniu nosa nałóż go również na jego boki.

Nie bój się rozświetlacza

Nakładanie rozświetlacza to ostatni etap konturowania twarzy. Aplikuj go nie tylko na kości policzkowe - efekt wyszczuplenia da również delikatne rozświetlenie górnej części czoła (tej nad nosem i wewnętrzną częścią brwi), środek nosa i łuk kupidyna (wgłębienie tuż nad górną wargą).

Ostrożnie z pudrem

Efekt rozświetlenia i blasku na skórze twarzy to jeden z najważniejszych trendów tego sezonu. Sprawia, że wyglądamy nie tylko promiennie i świeżo, ale również... szczuplej.

Warto o tym pamiętać, sięgając po puder - nakładaj go wyłącznie na czoło, nos i brodę, czyli na tak zwaną „strefę T". Niech policzki zostaną pełne blasku - dzięki temu, że będą odbijać światło, buzia będzie się wydawać smuklejsza.

