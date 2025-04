Tusz do rzęs to najważniejszy kosmetyk do makijażu. I jednocześnie taki, który najtrudniej dopasować do swoich potrzeb. To, od czego powinnaś zacząć poszukiwania idealnej mascary, to określenie jakie masz rzęsy - czy są długie czy krótkie, czy proste czy podwinięte, czy są gęste czy rzadkie, czy plączą się czy wręcz przeciwnie, zawsze są idealnie rozczesane. Gdy już określisz jakie cechy mają Twoje rzęsy, będziesz wiedziała czego im brakuje. Pamiętajcie, najważniejsza w tuszu jest szczoteczka!

Wybierz idealny tusz do rzęs:

tusz ma klasyczną szczoteczkę z włoskami o jednej długości, która nadaje bardzo naturalny efekt - delikatnie przyciemnia i pogrubia rzęsy silikonowa szczoteczka, która doskonale rozczesuje poplątane rzęsy, delikatnie je wydłuża i podkręca - zakończona jest kuliście, dlatego bez problemu pomalujesz nią nawet najkrótsze włoski w wewnętrznych kącikach oczu tusz ma maksymalnie podkręcającą szczoteczką, łatwo ją poznać bo wygiętym kształcie stożkowa szczoteczka świetnie pogrubia i podkręca rzęsy - najlepsza dla półdługich, prostych rzęs innowacja na rynku - szczoteczka w formie kuleczki, która dociera do najkrótszych rzęs i mocno je podkręca - nie nadaje się jednak do bardzo długich rzęs nowoczesna szczoteczka, która wydłuża rzęsy i kieruje je lekko na zewnątrz, przez co otrzymujemy "kocie" spojrzenie tusz idealnie sprawdzi się na sztywnych, prostych rzęsach - silikonowa, sprężysta szczoteczka podkręci nawet najkrótsze włoski

tusz podrubiający do rzęs BADgal Benefit, cena 99 zł

tusz wydłużająco-podkręcający do rzęs They''re Real Benefit, cena 119 zł

tusz podkręcający do rzęs Catrice, cena 17 zł

tusz wydłużająco-pogrubiający Hypnose Doll Eyes Lancome, cena 155 zł

tusz wydłużający do rzęs Phenomen''Eyes Effet Extension Givenchy, cena 139 zł

tusz podkręcająco-wydłużający do rzęs False Lash Wings Loreal, cena 55 zł

tusz wydłużający Photoready 3D Volume Revlon, cena 49,99 zł

