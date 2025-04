Ten prosty trik sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądały jak sztuczne

Marzysz o długich, pogrubionych i podkręconych rzęsach? Dzięki sztuczce, którą podzieliła się na TikToku wizażystka Erin Parsons @erinparsonsmakeup, w końcu takie osiągniesz. Udostępniony samouczek ma ponad 25 milionów wyświetleń i tysiące pozytywnych komentarzy. Dziewczyny przyznają, że to najlepszy trik, jaki poznały do tej pory. Sprawdź, na czym polega i co będzie ci potrzebne.