TikTok konsekwentnie dostarcza nam nowych trików dotyczących makijażu, pielęgnacji skóry i stylizacji włosów. Szczególnie duże zainteresowanie budzą te, które są łatwe, szybkie, i które nie nadwyrężają naszego budżetu. Dzięki kreatywnym użytkownikom popularnej aplikacji, dowiedziałyśmy się między innymi, jak z pomocą dwóch produktów, które mamy w swojej kosmetyczce wyczarować pomadkę do ust, jak naprawić złamany paznokieć kawałkiem torebki od herbaty oraz że nić dentystyczna z powodzeniem może zastąpić wygładzające produkty do włosów.

Teraz geniusze z TikToka wymyślili kolejny, zaskakujący trik, który stawia naszą rutynę na głowie. Polega on na zastąpieniu sprayu utrwalającego makijaż… wodą gazowaną. Sztuczka zaczęła krążyć po platformie, dzięki użytkownikowi @seananthonyv, który codziennie dostarcza swoim obserwatorom (ma ich ponad 700 000!) kolejne wskazówki. Według Seana spryskanie twarzy wodą z bąbelkami zapewnia nienaganny makijaż przez cały dzień niezależnie od pogody, zmniejsza widoczność porów, napina skórę i przy okazji wspaniale nawilża. Jak to zrobić? Wystarczy przelać wodę gazowaną do atomizera i spryskać twarz przed wykonaniem makijażu i na sam koniec. To wszystko, nic więcej.

Dziewczyny zaczęły testować metodę na sobie i wiele potwierdza jej skuteczność. Podpisuje się też pod nią guru urody i założycielka jednej z najlepszych marek kosmetycznych Huda Beauty — Huda Kattan. Zobacz, co mówi o takich rozwiązaniu:

Jeśli chciałabyś przetestować trik na sobie, używaj świeżo otwartej wody i wlewaj do atomizera dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

