Do czego służą utrwalacze makijażu?



Utrwalaczy używamy do wykończenia makijażu. To specjalne produkty, które mają na celu utrzymanie w miejscu kosmetyków – dzięki nim nasz makijaż przetrwa nawet najbardziej ekstremalne warunki.

Utrwalacze zapobiegają ścieraniu się i przemieszczaniu produktów na skórze, a także przedłużają trwałość makijażu. Są bardzo pomocne w sytuacjach, kiedy zależy nam na tym, by makijaż w nienaruszonym stanie przetrwał długi czas, nawet kilkanaście godzin, np. przy sesjach zdjęciowych czy ważnych uroczystościach, takich jak ślub.

Utrwalacze tworzą na skórze ochronną, transparentną powłokę. Dzięki temu kosmetyki nie migrują z miejsca na miejsce, nie ściekają, nie ścierają się. Utrwalony za ich pomocą makijaż przetrwa długie godziny, dlatego dobrze zadbać o jego dopracowanie przed aplikacją utrwalacza.

Czy utrwalacz makijażu może źle wpływać na cerę?



Profesjonalne utrwalacze nie mają negatywnego wpływu na cerę. To rodzaj mgiełki, która może zawierać różne składniki, nawet te dobroczynne. Z reguły jednak są one całkowicie obojętne dla skóry, nie szkodzą jej.

Ważne jednak, by w wyborze utrwalacza, jak każdego kosmetyku, kierować się rozsądkiem i nie kupować produktów niewiadomego pochodzenia. Unikniemy wtedy niepożądanych reakcji alergicznych i problemów skórnych.

Osoby, które mają problemy z cerą, takie jak trądzik, nie muszą wystrzegać się używania utrwalaczy. Dobry utrwalacz nie zatka porów, za to pozwoli utrzymać kryjący makijaż w dobrym stanie wtedy, kiedy tego potrzebujemy.

Jak często można używać utrwalaczy makijażu?



Nie ma specjalnych ograniczeń w stosowaniu utrwalaczy. Można ich używać codziennie, jednak lepiej zostawić je na wielkie wyjścia i ważne okazje. Skóra na co dzień powinna swobodnie oddychać, warto więc używać tylko niezbędnych kosmetyków.

Jaki rodzaj utrwalacza wybrać?



Na rynku dostępne są utrwalacze w postaci spray'u oraz pudru. Aplikuje się je na wykończony makijaż – spray w odległości ok. 30-40 cm od skóry twarzy, puder wklepujemy pędzlem lub puszkiem.

Warto zaznaczyć, że utrwalaczem w spray'u można utrwalić każdy etap makijażu, czyli cienie, tusz, podkład, róż, natomiast w przypadku pudru jedynie cerę.

Czy baza pod makijaż jest utrwalaczem?



Choć często mówi się, że baza pod makijaż to rodzaj utrwalacza, nie jest to do końca prawdą. Baza tworzy ochronną powłokę. Chroni ona przed przenikaniem do skóry szkodliwych substancji z kosmetyków, a także reguluje problemy skórne: baza matująca zapobiega świeceniu się skóry, baza rozświetlająca dodaje jej blasku.

Bazy dobieramy do rodzaju cery. Ten kosmetyk również przedłuża trwałość makijażu, jednak w dużo mniejszym stopniu niż utrwalacz w spray'u czy w pudrze.

Autor: Agnieszka Broda, mistrz wizażu, właściciel szkoły makijażu i przedłużania rzęs w Katowicach, www.biarbeauty.com