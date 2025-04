fot. Fotolia

Reklama

Który pędzel wybrać?



Do nakładania kosmetyków mineralnych poleca się dwa rodzaje pędzli: flat top oraz kabuki. Oba sprawdzają się doskonale, ale różnice w ich budowie pozwalają na osiągnięcie odmiennych efektów.

Zbite i gęste włosie ściętego na płasko flat topa daje mocniejsze krycie niż mniej zwarte, bardziej puszyste włosie zaokrąglonego pędzla kabuki. Kobietom z cerą wrażliwą i alergiczną poleca się zwłaszcza ten drugi rodzaj pędzla.

– Wykonany z syntetycznego włosia pędzel kabuki jest niezwykle miękki, delikatny, przez co idealnie nadaje się do cer z różnego typu problemami – mówi Marta Popiela-Molek z firmy Earthnicity Minerals.

Pamiętaj, aby przed nałożeniem podkładu mineralnego odczekać, aż kosmetyki, które nałożyłaś wcześniej, całkowicie się wchłoną. W tym momencie, jeśli masz skórę ze skłonnością do przetłuszczania się lub jeśli lubisz być pewna matowego efektu przez cały dzień, możesz pokusić się o nałożenie cienkiej warstwy transparentnego pudru.

Jak kryć niedoskonałości cery?



Tradycyjna metoda aplikacji kosmetyków mineralnych polega na strzepywaniu do wieczka odrobiny produktu, który następnie nabieramy pędzlem i rozprowadzamy po twarzy. O czym trzeba pamiętać?

Jeśli potrzebujesz delikatnego krycia, które ma jedynie wyrównać koloryt twarzy, powinnaś omiatać ją pędzlem z minimalną ilością produktu za pomocą kolistych ruchów. Jeśli jednak oczekujesz mocniejszego krycia – zapewnisz je sobie poprzez uprzednie „stemplowanie” twarzy. Tak nałożony produkt pozostawi więcej pigmentu, a efekt będzie trwalszy.

– Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy następnie delikatnie rozetrzeć podkład ruchami kolistymi – tłumaczy Marta Popiela-Molek. – Podobnie jest z zakrywaniem niedoskonałości. Używamy do tego oczywiście mniejszego, bardziej precyzyjnego pędzelka, ale sposób aplikacji pozostaje ten sam. Jeśli zakrywamy niedoskonałość o wypukłym kształcie, powinnyśmy pamiętać o tym, że lepiej będzie wklepać produkt pędzelkiem niż go rozcierać. Daje to pewność, że krycie będzie odpowiednie, i że nie podważy ewentualnych suchych skórek.

Zobacz też: Jakie są zalety kosmetyków mineralnych?

Reklama

Makijaż na mokro



W przypadku dużych niedoskonałości, a także wtedy, kiedy oczekujesz od podkładu mineralnego pełnego krycia, przyda ci się znajomość aplikacji produktów „na mokro”.

W tym przypadku postępujemy dokładnie tak samo, jak w przypadku metody tradycyjnej, jednak uprzednio zwilżamy pędzel za pomocą wody, hydrolatu lub wody termalnej. Aby nie przesadzić z ilością, dobrze jest zaopatrzyć się w buteleczkę z atomizerem i stopniowo spryskiwać pędzel, aż do otrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności włosia.

Przy tej metodzie trzeba pamiętać, że przez chwilę po nałożeniu kolor podkładu może wydawać się nieco ciemniejszy, jednak efekt ten po chwili znika i pigment wraca do swojego pierwotnego odcienia.

W razie potrzeby wskazane jest także wykończenie oraz zabezpieczenie makijażu, np. przy pomocy pudru matującego, który nie tylko zmatowi cerę i utrwali makijaż na długie godziny, ale także zmniejszy widoczność zmarszczek oraz rozjaśni cerę.

Zobacz też nasze przeglądy kosmetyków mineralnych:

Pudry mineralne – nasze typy

Podkłady mineralne – propozycje redakcji!

Źródło: materiały prasowe Pretty Good/mn