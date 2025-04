Cała sztuka polega na tym, by dbać o urodę i nie wydawać na to fortuny. Jak? To jest możliwe! Na rynku jest mnóstwo kosmetyków doskonałej jakości, które wcale nie kosztują fortuny. Postanowiłyśmy je wytropić!

Jak taniej kupować kosmetyki?

1. Luksusowe marki inwestują w badania i nowe technologie...



... a potem dzielą się swoimi odkryciami z innymi - tak dzieje się zwykle w wielkich koncernach posiadających w swoim portfolio grupę marek z różnych półek cenowych. Nowy rewelacyjny składnik najpierw znajdzie się w drogich kosmetykach, po to, by po pewnym czasie trafić do produktów tańszej „siostrzanej” firmy.

2. Nie tylko najnowsze (najdroższe) składniki są skuteczne



Znany z doskonałego działania przeciwzmarszczkowego retinol jest już na rynku od około 30 lat. Podobnie z innymi składnikami. Z czasem stają się coraz tańsze, ale nie mniej skuteczne! Ostatnie lata obfitowały zresztą w mnóstwo przełomowych odkryć, dostępnych w tej chwili w zasadzie dla wszystkich producentów. To oznacza, że nawet za niewielką cenę możesz dostać naprawdę dobry produkt. Wystarczy, że przed zakupem prześledzisz listę składników. Jeśli takie substancje, jak retinol, peptydy albo witaminy - A, C, E, znajdują się na wysokich pozycjach – kupuj!

3. Płyny do kąpieli i pod prysznic mają bardzo podobny skład



Jeśli więc chcesz ograniczyć budżet, z czystym sumieniem możesz przerzucić się na kosmetyki popularnej marki. Może nie będą miały zapachu twoich ulubionych perfum, ani nazwy ulubionej marki na opakowaniu, ale gwarantujemy, że stosowanie ich będzie równie przyjemnie i skuteczne.

4. Kupuj na sezonowych wyprzedażach



Znane marki co sezon wypuszczają nowe kolekcje makijażu lub specjalne odsłony perfum. Gdy sezon minie, jest szansa na kupienie ich w znacznie niższych cenach.

5. Kupuj nie tylko w drogeriach

Niektóre kosmetyki dostępne są także w supermarketach. Często w znacznie niższych cenach - sprawdzaj jednak, czy ich opakowania nie były wcześniej otwierane.

6. Kupuj w sieci

Ale pamiętaj, żeby robić to z dużą rozwagą. Wybieraj tylko takie sklepy internetowe, które funkcjonują już od dawna i mają naprawdę dużą grupę zadowolonych użytkowników. Nie daj się skusić wyjątkowym okazjom – kupując kosmetyki z nieznanego źródła, ryzykujesz zainwestowaniem w podróbkę.

7. Kupuj w pakiecie

Wiele firm często oferuje promocyjne zestawy kosmetyków. Za cenę jednego produktu, dostajesz 2 lub kupując jeden kosmetyk, otrzymujesz zestaw miniaturek, które przydadzą się np. podczas wakacji.

Praktyczne sztuczki dla oszczędnych:

Prasowanych cieni do powiek możesz używać na sucho i na mokro - dzięki temu uzyskasz subtelny lub wieczorowy efekt, używając tego samego kosmetyku.

- dzięki temu uzyskasz subtelny lub wieczorowy efekt, używając tego samego kosmetyku. Zwracaj uwagę na konsystencję szamponów i odżywek - kupuj te gęste, ponieważ są bardziej wydajne – zwykle wystarczy kropla. Rzadkich zazwyczaj wylewa się znacznie więcej.

- kupuj te gęste, ponieważ są bardziej wydajne – zwykle wystarczy kropla. Rzadkich zazwyczaj wylewa się znacznie więcej. Do gęstego lakieru do paznokci dodaj kroplę zmywacza – po kilku minutach odzyska płynną konsystencję i będziesz mogła zużyć go do końca.

– po kilku minutach odzyska płynną konsystencję i będziesz mogła zużyć go do końca. Zrezygnuj z nakładania podkładu gąbką - sporo kosmetyku po prostu w nie wsiąka. Mniej podkładu zużyjesz, używając... własnych palców.

sporo kosmetyku po prostu w nie wsiąka. Mniej podkładu zużyjesz, używając... własnych palców. Nadmiar tuszu ze szczoteczki wycieraj w chusteczkę, a nie o brzeg opakowania maskary - wydaje ci się to nieekonomiczne? To tylko pozory, bo grudki tuszu, powstałe po wytarciu, zasychają, sprawiając, że tusz trudniej się zamyka i szybciej wysycha.

Na podstawie tekstu z miesięcznika Uroda

