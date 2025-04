Jeśli chodzi o makijaż oczu, smoky eyes, jest po jaskółce najtrudniejszy do zrobienia. Wymieszanie ciemnych kolorów cieni do powiek tak, żeby całość wyglądała tajemniczo i uwodzicielsko, a nie dramatycznie, to spore wyzwanie nie tylko dla początkujących. Dodatkowo jest też bardzo czasochłonne. Na szczęście jest TikTok, który oferuje nam mnóstwo samouczków, dzięki którym możemy podszkolić swoje umiejętności i przenieść nasz makijaż na wyższy poziom. Działają jak magia.

Reklama

Ostatnio jedna z Tiktokerek zdradziła prosty patent na smoky eyes w odcieniach brązu. Wystarczyło namalować na powiece kilka smug w różnych kolorach, a następnie dokładnie wymieszać wszystko pędzlem. Cały proces zajmuje chwilę, a efekty naprawdę robią wrażenie.

Jeszcze łatwiejszym trikiem na przydymione oko podzieliła się teraz z nami @jourdansloane. Jej wersja jest delikatniejsza, bardziej uniwersalna (pasuje do każdego typu urody i do wszystkich kolorów oczu), sprawdzi się na co dzień, a przede wszystkim zajmuje dużo mniej czasu i nie wymaga specjalnych kosmetyków — wszystko, co jest nam potrzebne to czarna, miękka kredka do oczu i tusz do rzęs. Zobaczcie, na czym polega:

Jak szybko zrobić „przydymione oko”?

Zacznij od podkreślenia dolnej wodnej linii rzęs — narysuj intensywną czarną kreskę. Później zrób to samo na górnej wodnej linii. Następnie zamknij powieki i palcami wskazującymi delikatnie je potrzyj. Gdy efekt jest za delikatny, narysuj kreski jeszcze raz. Na koniec podkręć rzęsy zalotką i pomaluj je maskarą.

Aby osiągnąć efekt sztucznych rzęs, wypróbuj trik „Mascara Cocktailing”, który polecają wizażyści i którego wielką fanką jest Jessica Alba. Makijaż możesz wzmocnić rysując jaskółkę eyelinerem.

Reklama

Czytaj także:

Jak poprawić nierówną jaskółkę? Ten prosty trik z taśmą klejącą uratuje twój makijaż

Jak zrobić „kocie oko” używając wsuwki do włosów? Super trik dla początkujących