Jeśli jaskółka jest podstawą twojego codziennego make-upu, pewnie jesteś już mistrzynią i robisz ją w kilka sekund, ale co wtedy, gdy chcesz mieć to seksowne, kocie oko, ale na samą myśl zabawy z eyelinerem drży i poci ci się ręka? Wszystkie wiemy, że narysowanie idealnej kreski bez mrugnięcia, bez rozmazywania, o równym kształcie po obu stronach to wielka sztuka... Na szczęście istnieje TikTok. Na popularnej platformie nie brakuje trików, które mają zapewnić nam wymarzoną, skrzydlatą końcówkę. Wiemy już, że można zrobić ją za pomocą taśmy klejącej i palca („finger eyeliner”). Teraz okazuje się, że można jeszcze inaczej — używając wsuwki do włosów.

Sztuczką podzieliła się użytkowniczka @youngcouture. Jej kilkusekundowe wideo ma ponad 1,5 miliona wyświetleń i ponad 80 tysięcy polubień. Zobaczcie:

Jak zrobić jaskółkę na oku wsuwką do włosów?

Aby przetestować trik na sobie, przygotuj wsuwkę z okrągłą końcówką i płynny eyeliner. Proces jest prosty i zajmuje kilka sekund. Rozprostuj spinkę, pomaluj końcówkę na czarno i przeciągnij ją lekko od zewnętrznego kącika. Możesz pozostawić tak, jak jest, lub dodać trochę więcej koloru, jeśli zależy ci na bardziej wyrazistym efekcie. Zrób to samo w wewnętrznym kąciku.

Możesz też wypróbować sposób, którym podzieliła się Fer Loper @fferlopez. Tiktokerka używa końcówki jako szablonu - przykłada ją do oka i wypełnia tuszem.

