Jak szybko pozbyć się pryszcza? Najszybszym sposobem jest po prostu jego wyciśnięcie, ale tylko wtedy, jeśli na jego powierzchni widać jasnożółty czubek z ropą. Najlepiej jest zrobić to przez chusteczkę higieniczną, tak aby nie uszkodzić naskórka i aby w przyszłości nie powstały przez to czerwone blizny.

Po wyciśnięciu pryszcza należy zdezynfekować skórę - przemyć ją żelem, a następnie tonikiem antybakteryjnym. Są jednak takie zmiany skórne, które nie nadają się do wyciśnięcia umiejscowione głęboko pod skórą - zabieg ten jest wtedy zupełnie nieskuteczny, a co więcej przyczynia się do powstanie głębokich blizn oraz przebarwień. Jak więc szybko pozbyć się pryszczy bezpieczniejszymi metodami?

Olejek z drzewa herbacianego ma silne właściwości antyseptyczne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Możesz stosować go punktowo na zmiany skórne - krostki i pryszcze, albo dodać kilka kropel do toniku i przemywać nim całą twarz. Kupisz go w każdej aptece za kilka złotych.

To metoda mocno wysuszająca skórę, więc stosuj ją tylko w przypadkach awaryjnych. Pasta do zębów zawiera takie składniki jak mentol, olejki eteryczne, wodę utlenioną, kwas salicylowy czy sodę. Posmaruj nią wyłącznie zmienione miejsce i zostaw na całą noc. Po kilkunastu godzinach pryszcz powinien widocznie się zmniejszyć.

Jedną z najlepszych maści aptecznych na pryszcze jest Benzacne. Jeśli pryszcz wypełniony jest ropą, nałóż go punktowo na zmienione miejsce. Po kilku godzinach zmiana powinna być płytsza i mniej widoczna, Benzacne działa silnie wysuszająco.

Jeśli na skórze masz zmiany, które nie dają się wycisnąć, sięgnij po maść ichtiolową. Jej substancją czynną jest sulfobituminian amonowy, który wykazuje działanie ściągające, hamuje rozwój i rozmnażanie bakterii oraz ułatwia odchodzenie ropy. Maść ma brunatne zabarwienie i charakterystyczny zapach.

Z pryszczami poradzi sobie również pasta cynkowa z dodatkiem kwasu salicylowego.

Większość marek kosmetycznych ma w swojej ofercie linię do cery trądzikowej, a w nich kosmetyki SOS, czyli te służące do nakładania punktowego na zmiany skórne. Zmiany ropne powinny znacząco zmniejszyć się już po pierwszym zastosowaniu.

Jeśli chcesz szybko pozbyć się pryszcza, możesz również zastosować domową maseczkę z kurkumy. Kurkuma ma zbawienny wpływ na naszą skórę - nie tylko nadaje jej świetlistości i młodzieńczego wyglądu, ale również działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, dzięki czemu łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie ran.

1 łyżeczkę kurkumy wymieszaj z dwiema łyżeczkami soku z cytryny i nałóż na krostkę. Zmiana powinna szybko się zmniejszyć i spłycić.

Maseczka z aspiryny to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na szybkie pozbycie się pryszcza. Tabletka aspiryny w swoim składzie zawierają kwas acetylosalicylowy, który jest pochodną kwasu salicylowego, a ten wykazuje właściwości dezynfekujące, wysuszające i oczyszczające.

Maseczkę możesz stosować raz na dwa tygodnie na całą twarz (uwaga, aspiryna wysusza) albo punktowo - na pryszcze i krosty - złagodzi stan zapalny i zmniejszy zaczerwienienie.

