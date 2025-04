Jeśli twój krem nie ma filtrów przeciwsłonecznych, do codziennej pielęgnacji koniecznie włącz taki, który dodatkowo będzie ją skutecznie chronił przed słońcem. Latem powinien mieć faktor na poziomie minimum SPF 30.

Reklama

Istnieją różne poglądy na temat stosowania filtrów. Niektórzy uważają, że filtry chemiczne warto stosować pod krem pielęgnacyjny (wtedy lepiej wnikają w skórę), a filtry mineralne na warstwę kremu (dzięki temu lepiej odbijają promienie UV). Moim zdaniem wszystkie kosmetyki z filtrami należy nakładać na krem pielęgnacyjny. Warto poczekać kilka minut po jego aplikacji, aby dobrze się wchłonął.

Stosując kosmetyk z filtrami na krem, masz pewność, że filtry są równomiernie rozprowadzone (nie przesunęły się podczas nakładania drugiego kosmetyku).

To krem pielęgnacyjny powinien być nakładany jako pierwszy. Tylko w takiej sytuacji zachowuje on swoje właściwości (nałożony na kosmetyk z filtrem miałby ograniczoną możliwość wchłonięcia do naskórka). Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku osób, które kosmetykami leczą skórę z problemami, np. trądzikiem czy rozszerzonymi naczynkami.

Reklama

Radzi dr n. med. Urszula Kozłowska, dermatolog z lecznicy Melitus.