Jak się malować, aby wyglądać promiennie i świeżo? Najważniejsze jest dobranie odpowiednich formuł i kolorów kosmetyków. Makijaż ma pasować do twojej karnacji i podkreślać walory twojej urody

Reklama

Spis treści:

Po pierwsze od odpowiedniego oświetlenia. Jeśli robisz codzienny makijaż przed wyjściem do pracy czy szkoły, maluj się zawsze przy dziennym świetle - to pozwoli uniknąć niespodzianek. Jeśli będzie to makijaż wieczorowy, maluj się przy sztucznym świetle.

Pamiętaj, by nie dopasowywać koloru cieni do bluzki czy sukienki. Makijaż ma pasować do typu urody, a nie do ubrania.

Naucz się wybierać - podkreślaj albo oczy, albo usta. Istnieje niewiele sytuacji, w których mocno podkreślone oczy i usta potrafią się obronić.

Przygotuj odpowiednie kosmetyki: podkład lub krem BB, puder (ewentualnie), cienie do powiek, kosmetyk do brwi, tusz do rzęs, błyszczyk lub/i pomadkę.

Jak nakładać podkład? Najważniejszy jest dobór odpowiedniego odcienia podkładu. Powinien być idealnie taki, jak kolor twojej skóry, ewentualnie ton jaśniejszy.

Nakładanie podkładu zacznij od środkowych partii twarzy, a następnie czoło, policzki i brodę. Pamiętaj, by fluid przeciągnąć również na szyję. Aplikację możesz wykonać palcami, gąbką lub pędzlem.

Podkład możesz również nałożyć na powieki, jeśli planujesz mocniejszy makijaż oczu - to przedłuży trwałość makijażu.

Zamiast podkładu do wyrównania kolorytu skóry i dodania jej blasku, możesz wykorzystać również krem BB.

Wszystko zależy od kształtu i wielkości twoich oczu. Jeśli masz duże oczy w kształcie migdałów, możesz pozwolić sobie na wszystko.

Jeśli twoje oczy są małe, zrezygnuj z bardzo ciemnego makijażu. Postaw na perłowe i błyszczące cienie w słonecznej tonacji.

Przed nakładaniem jakichkolwiek kolorowych cieni pokryj całą powiekę matowym, beżowym cieniem - wyrównasz w ten sposób ich koloryt. Jeśli na twojej twarzy widać oznaki zmęczenia, nie używaj ciemnych cieni o chłodnej tonacji. Sprawią, że będziesz wyglądała na starszą, niż jesteś.

Podczas makijażu nie zapomnij o podkreśleniu brwi - to w końcu najlepsza oprawa dla oczu. Jak malować brwi? Jeśli są gęste i ciemne, wyrównaj jedynie ich kształt. Jeśli są cienkie i wymagają korekty, sięgnij po kredkę lub pomadę do brwi i wypełnij nią wszystkie braki i skoryguj kształt.

Jeśli twoje rzęsy są długie i podkręcone, wystarczy że wybierzesz klasyczną maskarę. Otwórz szeroko oczy i szczoteczką przeczesuj rzęsy zygzakowatym ruchem.

Jeśli twoje rzęsy są proste, przed nałożeniem tuszu podkręć je zalotką - nigdy odwrotnie! Możesz wtedy doprowadzić do połamania i pokruszenia włosków.

Róż do policzków dodaje skórze dziewczęcej świeżości. Działa lepiej niż niejeden krem odmładzający! Jak go nakładać?

Zacznij od... uśmiechu! Aplikuj go na najbardziej wypukłą część policzków - wystarczy jedno muśnięcie, aby skóra nabrała promiennego wyrazu. Staraj się nie przesadzić z ilością kosmetyku - łatwo o przesadzony, groteskowy efekt.

Pamiętaj, że róż do policzków nie musi być różowy. Może być brzoskwiniowy, a nawet wpadać w czerwone tony. Dobieraj go do odcienia karnacji - chłodne lepiej wyglądają w zimnych różach, te ciepłe odnajdą się w słonecznych pomarańczach.

Aplikacja bronzera to jeden z najważniejszych etapów konturowania twarzy. Pozwala skorygować kształt twarzy (a nawet nosa czy brody).

Nakładaj go na te części twarzy, na które w naturalny sposób pada cień - pod kośćmi policzkowymi, na szyi, wzdłuż skrzydełek nosa i po bokach czoła.

Jeśli wybierzesz kosmetyk z drobinkami, zrezygnuj już wtedy z rozświetlacza.

Usta możesz pomalować po prostu szminką wysuwając ją z opakowania, ale o wiele wygodniej i precyzyjniej wychodzi makijaż przy użyciu pędzelka do ust - zwłaszcza wtedy, jeśli używasz ciemnych lub nasyconych kolorów.

Przed pomalowaniem ust pomadką, warto podkreślić ich kształt konturówką - będą wyglądały na pełniejsze. Jeśli chcesz uzyskać bardzo naturalny makijaż, wklep w wargi szminkę opuszkami palców.

Jeśli masz wąskie usta, nie używaj ciemnej szminki, która sprawia, że wargi wydają się jeszcze mniejsze. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się błyszczyk, który optycznie powiększa usta.

Jeśli twoje zęby mają żółtawy odcień, nie używaj szminek w pomarańczowych odcieniach.

Reklama

Czytaj także:

Nakładanie kosmetyków krok po kroku

Najlepsze triki makijażowe - znasz je wszystkie?