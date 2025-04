Oto nasze propozycje na letni makijaż, który świetnie sprawdzi się o każdej porze dnia.

1. Oczy w duo-kolorze

Pomaluj górne i dolne powieki dwoma kontrastującymi ze sobą kolorami. Bardzo efektownie wygląda fiolet na górnych powiekach, a zieleń na dolnych. Rzęsy mocno wytuszuj pogrubiającym tuszem.

Bardzo modne są kolorowe tusze do rzęs. Możesz nimi pomalować całe rzęsy, tak jak zwykłym czarnym tuszem lub możesz nałożyć je tylko na końcówki, aby uzyskać delikatną poświatę. W tym wypadku również możesz zastosować metodę kontrastów – pomaluj górne rzęsy czarnym, a dolne zielonym lub fioletowym tuszem.

Ekstratrik na imprezę – przyklej kolorowe sztuczne rzęsy.

Podstawowa zasada mówi, że do niebieskich tęczówek pasują wszystkie kolory, głębię zielonych oczu wydobywają fiolety, a brązowe oczy najlepiej wyglądają w towarzystwie błękitów lub złota. Efekt murowany!

2. Delikatna opalenizna

Promienie UV niszczą naszą skórę; na szczęście są inne sposoby, by nadać naszej skórze apetyczny opalony odcień. Wypróbuj bronzer – możesz go nakładać zamiast podkładu. Delikatnie omieć pędzlem całą twarz, szyję i dekolt, a następnie podkreśl kości policzkowe, czoło i brodę – to miejsca, które najszybciej się opalają. Pamiętaj, żeby nakładać bronzer na dobrze nawilżoną skórę. Tylko wtedy ryzyko nierównego starcia się pudru jest minimalne.

3. Mocno podkreślone brwi

Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne w makijażu są brwi. Nie wystarczy nadać im odpowiedni kształt – należy pamiętać, że kolor brwi powinien współgrać z kolorem włosów. Za każdym razem, kiedy przyciemniasz lub rozjaśniasz włosy, to samo powinnaś zrobić ze swoimi brwiami. W tym sezonie modne są mocno podkreślone brwi. Natura nie obdarzyła Cię gęstymi i długimi włoskami? Użyj specjalnej kredki do brwi. Delikatnie dorysuj włoski, a następnie przeczesz je dołączoną szczoteczką.

4. Usta w intensywnym kolorze

Wakacje to czas soczystych barw, więc nie bój się intensywnych kolorów. Modne są ciepłe oranże, róże i czerwienie. Usta powinny delikatnie błyszczeć – aby uzyskać taki efekt, nałóż odrobinę błyszczyka na sam środek warg. Zapomnij o konturówkach i starannych matowych wykończeniach. Letni makijaż ma być lekki i szybki w wykonaniu. Jeśli nie lubisz szminek, postaw na kolorowe błyszczyki.

Zastosowanie się do naszych porad zapewni Ci modny wygląd i świetne samopoczucie. Z letnim makijażem jesteś już gotowa na wakacje!