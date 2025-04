TikTok pełen jest sprytnych, kosmetycznych sztuczek. Lip slugging, nail slugging, nakładanie podkładu zamrożonym beauty blenderem lub szpatułką, konturowanie ust samoopalaczem czy rysowanie jaskółki używając wsuwki do włosów, to tylko część tych, które odmieniły naszą pielęgnację i makijaż. Kolejny, który warto poznać i zapamiętać, to jak samodzielnie zrobić płynny róż do policzków.

Przeglądając tutoriale dziewczyn, szybko można się zorientować, że róże o kremowej konsystencji mają szczególne miejsce w ich sercach. Nic dziwnego — są łatwiejsze w aplikacji (wystarczy nałożyć kroplę i rozetrzeć palcami lub pędzlem), trwalsze niż ich pudrowi kuzyni, pięknie wtapiają się w skórę i zapewniają ten świeży, promienny rumieniec. Jak się jednak okazuje, nie musimy uszczuplać naszego budżetu kupując gotowy kosmetyk z drogerii - bez problemu możemy wykonać go samodzielnie.

Trikiem podzielił się m.in. makijażysta Sean Anthony @seananthonyv. Na udostępnionym filmie widzimy, że cały proces zajmuje tylko chwilę, a wszystko, co jest potrzebne to róż w kamieniu i nawilżający krem do twarzy. Wystarczy delikatnie pokruszyć pudrowy kosmetyk, dodać kroplę kremu, wymieszać i rozprowadzić na policzkach. Jego patent zachwycił tysiące dziewczyn. Czytając komentarze pod postem można się przekonać, że naprawdę działa i zapewnia super efekt. Zobaczcie:

Inne rozwiązanie? Zamiast kremu nawilżającego, możesz wymieszać proszek z rozświetlaczem, tak, jak zrobiła to użytkowniczka @maj.beauty. W ten sposób osiągniesz uroczy z rumieniec z połyskiem tzw. glowy blush.

