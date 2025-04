Fot. Fotolia

Makijaż ślubny z nutką szaleństwa

Makijaż ślubny dla nowoczesnej Panny Młodej nie musi być już tak zachowawczy jak do tej pory. W sezonie wiosna/lato 2015 stawiamy przede wszystkim na konturowanie twarzy oraz na mocne rozświetlenie cery. Możemy zdecydować się również na wyrazisty akcent, jakim jest kreska wzdłuż górnej linii rzęs.

– Coraz częściej spotykam przyszłe panny młode, które znając swoje oczekiwania, oraz mając praktykę w makijażu codziennym, decydują się na wykonanie makijażu samodzielnie. Z myślą o nich opracowałam specjalisty świetlisty makijaż. Podpowiem też, które kosmetyki polecam do jego wykonania – mówi Małgosia Smelcerz, Mistrzyni Makijażu Sephora Polska, blogerki videobloga Sephora blogmakijaz.pl.

Jak przygotować cerę pod makijaż?

Makijaż panny młodej powinien prezentować się świetnie w blasku fleszy aparatu oraz podczas całonocnej zabawy weselnej. Aby tak się stało, kluczowa jest trwałość makijażu.

Kosmetyk, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to baza pod podkład. Dzięki niej podkład utrzyma się przez wiele godzin, a cera będzie wyglądała nieskazitelnie.

Podkład, korektor i puder - jaki wybrać?

Podkład do twarzy jest kwestią na tyle indywidualną, że zaprezentowanie uniwersalnego fluidu, który nada się dla wszystkich typów cery nie jest możliwy. Kamuflaż zasinień oraz niedoskonałości korektorem jest niezbędnym elementem promiennej i świetlistej cery. Korektor pod oczy powinien mieć lekką konsystencję, która idealnie zespoli się ze skórą pod okiem. Przypudrowanie twarzy powinno być natomiast wykonane transparentnym rozświetlającym pudrem, który nie obciąży makijażu a jedynie delikatnie go zmatowi. Do poprawek w ciągu zabawy warto jest wybierać bibułki matujące, które odświeżą skórę bez aplikacji kolejnej warstwy make-upu.

Bronzer, róż i rozświetlacz - jaki sprawdzi się w dniu ślubu?

Puder brązujący jest tym kosmetykiem, dzięki któremu nasza twarz nabiera trójwymiarowości i możemy zbliżyć jej kształt do idealnego owalu. Ponadto, dzięki bronzerowi wychodzimy bardzo korzystnie na zdjęciach, a makijaż wygląda na dopracowany oraz nieskazitelny. Jeżeli zależy nam na konturowaniu twarzy, a nie na ocieplaniu jej kolorytu powinniśmy wybierać bronzery o matowym wykończeniu.

Dzięki różowi do policzków twarz nabiera świeżości oraz dziewczęcego wyglądu. Do przygotowania mojego makijażu wybrałam mineralny róż od Bare Minerals, którego lekka konsystencja nie obciąży makijażu. Aby znaleźć miejsce, w którym powinien zostać prawidłowo zaaplikowany należy uśmiechnąć się do siebie w lustrze i nanieść go na centralną część policzka, czyli to miejsce, które staje się podczas uśmiechu najbardziej wystające. Pamiętajcie o blendowaniu, czyli o dobrym roztarciu konturów różu, tak aby idealnie wtopił się on w resztę makijażu.

Produkty rozświetlające nadają twarzy świeżości i dzięki nim cera prezentuje się promiennie i świetliście – jest to niezwykle istotne nie tylko po to, by poprawić samopoczucie Panny Młodej, ale również podczas fotografowania. Warto zaaplikować rozświetlacz nad kość policzkową, pod łuk brwiowy oraz nad łuk kupidyna. Proponuję wypróbować Benefit What’s Up!, który idealnie stapia się z podkładem. Tutaj tez pamiętajmy o lekkim roztarciu konturów.

Jak wykonać idealny makijaż oczu?

Makijaż oka jest kolejnym bardzo istotnym elementem make-upu Panny Młodej. Powinien być dostosowany do jej preferencji. Najważniejsze jest to, aby Panna Młoda czuła się w nim dobrze. Makijaż ślubny zazwyczaj opiera się na rozświetleniu wewnętrznego kącika oraz podkreśleniu ramy oka. W sezonie wiosna/lato 2015 zachęcamy do szaleństwa i do wyrysowania graficznej kreski wzdłuż linii rzęs.

Warto postawić na produkty wodoodporne, które wytrzymają łzy szczęścia oraz wielogodzinną zabawę.

Czym pomalować usta?

Usta:. Na ustach bardzo dobrze prezentują się wszelkie naturalne odcienie, które nie kontrastują zbyt intensywnie z sukienką oraz dodatkami. By maksymalnie przedłużyć trwałość makijażu ust warto na całą ich powierzchnię nałożyć konturówkę, a usta wypełnić błyszczykiem. Zaletą błyszczyka jest to, że panna młoda może go dyskretnie i szybko zaaplikować na usta podczas wielogodzinnej imprezy, by odświeżyć makijaż ust.