Rozświetlacz zaraz po różu do policzków, to jeden z ulubionych produktów do makijażu wszystkich urodowych guru na TikToku. Na fali popularności trendu na lśniący make-up, dziewczyny eksperymentują i wymyślają triki, które mają nam dać piękny glow. Większość z nich jest tak szalenie prosta, że poradzi sobie z nimi każda z nas. Ostatnio na przykład, jedna z użytkowniczek zdradziła sprytny sposób na delikatnie zroszoną skórę — wystarczy kroplę nawilżającego serum wtłoczyć w skórę wilgotnym beauty blenderem.

Serum nawilżające zamiast rozświetlacza? Trik na promienną skórę, który pokochasz

Teraz czas na rozświetlający makijaż oka. Nie jest nowy, ale nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory, większość z nas aplikowała rozświetlacz w kąciku i pod łukiem brwiowym, ale okazuje się, że można to zrobić inaczej, a efekty będą jeszcze lepsze. Trikiem, na którym można polegać (działa, sprawdzone!) i zmieniającym cały makijaż podzieliła się Megan Lavallie @meganlavallie. Zobaczcie:

Jak rozświetlić okolice oczu?

Aby odtworzyć taki make-up u siebie, potrzebny ci będzie rozświetlacz w płynie (Megan wykorzystała rozświetlacz RARE BEAUTY odcień Mesmerize) oraz cienki pędzelek

Nałóż punktowo kosmetyk w trzy strategiczne miejsca: w kąciku oka, pod łukiem brwiowym i na zewnątrz, a następnie, delikatnie rozetrzyj. Na udostępnionym filmie widzisz, jak takie rozmieszczenie rozświetlacza odmienia wygląd. Twarz wygląda młodzieńczo i promiennie, a oko jest bardziej otwarte.

Makijaż nie jest skomplikowany, a efekt jaki uzyskasz jest bardzo naturalny, dlatego z powodzeniem można wykorzystać trik na co dzień.

