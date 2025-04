TikTok znany jest z wszelkiego rodzaju trendów kosmetycznych. Dziewczyny na platformie codziennie rzucają nam wyzwania i podsuwają kolejny trik do testów. Dzięki nim odkryłyśmy m.in. nowe sposoby nakładania różu do policzków („douyin”, „sunburnt blush”), jak zrobić idealną jaskółkę na oku oraz że zalotka do rzęs to nie tylko narzędzie do podkręcania włosków, ale świetnie sprawdzi się również do zrobienia uwodzicielskiego makijażu „siren eyes”. Teraz czas na kolejną, przydatną wskazówkę zmieniającą zasady gry.

Reklama

Woda gazowana jako spray do utrwalenia makijażu? Trik z TikToka, który wszystko zmienia

Najnowszym trendem pochłaniającym popularną platformę, jest prosta sztuczka zapewniająca subtelne, zroszone wykończenie bez użycia produktów z drobinkami. Okazuje się, że kropla lekkiego serum jest wszystkim, czego potrzebujesz do pięknego blasku. Ukłony i podziękowania za podzielenie się trikiem, należą się tym razem użytkowniczce @yannalinnaa. Zobaczcie, na czym to wszystko dokładnie polega:

Jak dodać skórze blasku bez rozświetlacza?

Makijaż wykonuj w takiej kolejności, jak robiłaś do tej pory, różnica jest w wykończeniu. Aby nadać skórze piękny glow, na samym końcu, wilgotnym beauty blenderem wklep w skórę niewielką ilość serum nawilżającego np. z kwasem hialuronowym lub z witaminą C. W tym wszystkim istotny jest rodzaj produktu. Najlepiej sprawdzą się kosmetyki na bazie wody - mają lżejszą konsystencję i znacznie lepiej współpracują z podkładem.

Jak widzimy na udostępnionym tutorialu, skóra wygląda naturalnie, zdrowo i promiennie. Skuteczność triku potwierdza nawet Hailey Bieber. Modelka do swojego make-upu wykorzystała rozświetlające, żelowe serum Peptide Glazing Fluid z jej kolekcji Rhode Skin.

Reklama

Czytaj także:

„Skin cycling” — zdrowa rutyna pielęgnacji, która całkowicie odmieni twoją skórę

Ta technika nakładania cieni do powiek zmieni twój makijaż na zawsze