Jak rozpoznać i kupić dobre arabskie perfumy?

Tradycyjne arabskie perfumy są charakterystyczne i wprawny miłośnik perfum rozpozna je od razu. Mają niezwykle silny aromat, który nie tylko trwa przez wiele godzin, ale także… zmienia się w czasie.



Arabskie pachnidła, które najczęściej występują w postaci skoncentrowanych olejków, rozwijają się dopiero na skórze, dzięki czemu dają niepowtarzalny aromat swojej właścicielce. Nie ma zagrożenia, że jeśli koleżanka z pracy ma takie same perfumy, to będziecie pachnieć tak samo. Różnicowanie się zapachu na skórze to efekt zastosowania naturalnych olejków zapachowych. To właśnie na nich bazują perfumy arabskie, podczas gdy te mainstreamowe opierają się na składnikach syntetycznych. Arabskie pachnidła są wyczuwalne na skórze od kilku godzin do nawet kilku dni.

"Polacy wciąż słabo znają arabskie perfumy. Część z nich zetknęła się już z nimi w czasie swoich wakacyjnych podróży do Egiptu czy Tunezji, ale warto pamiętać, że klasyczne arabskie perfumy spotkamy przede wszystkim na Półwyspie Arabskim. Czołowi producenci tradycyjnych arabskich pachnideł wywodzą się bowiem z Dubaju, Bahrajnu czy Arabii Saudyjskiej" – wylicza Justyna Nyczyk z perfumerii orientalnej, sprowadzająca do Polski pachnidła takich arabskich marek jak Rasasi, Al-Rehab, Arabian Oud, Ajmal czy Al Haramain.

Tradycyjne arabskie perfumy można rozpoznać po składnikach. Oud to najsłynniejsza arabska nuta zapachowa. Ten destylat z konarów subtropikalnego drzewa agarowego rosnącego w Indiach, Kambodży i Indonezji jest niezwykle cennym i drogim składnikiem perfum. "Oud początkowo jest bardzo intensywny i złożony - jednocześnie balsamicznie słodki i przyprawowo ostry. Z czasem jednak osłabia się, pozwalając wyniknąć innym nutom zapachowym" – wyjaśnia ekspertka. Co ciekawe, od kilku lat oudem zachwycają się także największe światowe marki, takie jak Tom Ford, Hugo Boss, Giorgio Armani czy Christian Dior, które wypuściły na rynek własne perfumy z arabskim oudem.

Perfumy arabskie to jednak nie tylko mocne oudowe kompozycje. Równie popularne są zapachy subtelne z przeważającymi nutami owocowymi połączonymi z nutami kwiatowymi i ziołami. Arabscy producenci równie chętnie jak po oud sięgają po różę, jaśmin czy drzewo sandałowe. – Wbrew obiegowej opinii, perfumy arabskie nie muszą być duszące, nadają się do noszenia na każdą okazję, niekoniecznie na wieczór. Kombinacje użytych składników w perfumach mogą zaskoczyć. Są to zapachy jednocześnie tajemnicze, zmysłowe, gorące, lekkie, orzeźwiające, intensywne i delikatne – wylicza Justyna Nyczyk z perfumerii orientalnej Yasmeen.pl

Jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z arabskimi pachnidłami, najlepiej na początku zaopatrzyć się w próbki kilku zapachów, najlepiej od razu w formie tradycyjnych olejków. Punktem odniesienia w poszukiwaniach mogą być choćby ulubione nuty znane nam z perfum innych marek. Zapach na pewno nie będzie taki sam, ale taka selekcja może być pierwszym krokiem do odnalezienia swojego arabskiego zapachu.

Na podstawie materiałów prasowych yesmeen.pl