Rozjaśnione brwi to jeden z największych trendów w makijażu ostatnich miesięcy. Pojawił się na wybiegach (lansował je Versace i Marc Jacobs), w mediach społecznościowych i na czerwonym dywanie. Na jasne włoski zdecydowały się m.in. Gigi i Bella Hadid, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Lily James, Vanessa Hudgens, Cara Delevingne, Nicola Peltz-Beckham, Julia Fox i Lady Gaga. Chociaż nikt nie wróżył im tak wielkiego sukcesu, odważny trend ma się świetnie, a liczba wyszukiwań „jak rozjaśnić brwi” stale rośnie.

Zmiana koloru brwi z brązowych na jaśniejsze nie jest taka trudna, jak mogłoby się wydawać. Chociaż najlepiej udać się z tym do profesjonalisty, osiągniemy je też naturalnymi, domowymi metodami.

Jaki kolor wybrać? Możesz rozjaśnić swoje łuki delikatnie, tylko o 1-2 tony lub pójść na całość i zdecydować się na platynowe, wręcz niewidoczne włoski, ale uwaga — taki futurystyczny wygląd nie sprawdzi się u każdego.

Spis treści:

Ciemne brwi z powodzeniem możesz rozjaśnić w domu. Oto kilka pomysłów, jak to zrobić.

Ważne: zachowaj ostrożność, zabezpiecz dobrze oczy i wykonaj próbę uczuleniową przez zabiegami.

Rozjaśnianie brwi wodą utlenioną

Woda utleniona skutecznie rozjaśni włoski w łuku. To szybki i sprawdzony domowy sposób, ale wymaga szczególnej ostrożności. Pamiętaj, żeby nie aplikować jej solo - przed nałożeniem na brwi rozcieńcz ją z wodą w proporcji 1:1. Zwilż wacik w roztworze i przetrzyj włoski.

Cienkie brwi z lat 90. powracają! Jak uzyskać taki efekt bez wyrywania włosków? Trik z TikToka

Rozjaśnianie brwi cytryną

Kolejnym domowym rozwiązaniem na jaśniejsze brwi jest przemycie ich sokiem z cytryny. Wyciśnij sok z jednego owocu, a następnie zwilżonym wacikiem lub patyczkiem nałóż go na włoski. Pozostaw na ok. 30 minut i zmyj letnią wodą.

Rozjaśnianie brwi makijażem

Bezpiecznym sposobem na rozjaśnienie brwi jest ukrycie ich pod grubą warstwą korektora. Najlepszy, gdy boisz się eksperymentować z wyglądem lub masz ochotę tylko na chwilową metamorfozę. Jak to zrobić, pokazała TikTokerka @stxph.h.

Rozjaśnianie brwi pastą RefectoCil

Na rynku dostępne są też specjalne rozjaśniacze do brwi. Najpopularniejszym produktem w tej kategorii jest pasta RefectoCil Blone Brow Nr 0, która rozjaśnia je nawet o trzy tony, a efekty utrzymują się do 6. tygodni.

fot. Pasta do rozjaśniania brwi RefectoCil Blonde Brow Nr 0, cena: ok. 28 zł/materiały prasowe

Robiłaś hennę, ale przytrzymałaś ją za długo i kolor wyszedł zbyt intensywny? Na to też jest ratunek. Aby rozjaśnić brwi po hennie, wystarczy, że przemyjesz je szarym mydłem lub przetrzesz wacikiem obficie nasączonym płynem do demakijażu/płynem micelarnym/sokiem cytryny. Świetnie zadziała też pianka do golenia — nałóż niewielką ilość produkt na brwi, pozostaw na kilka minut i zmyj.

