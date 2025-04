Niezależnie od tego, czy jest to neutralny, delikatny odcień nude czy ognista czerwień, wszystko, czego chcemy, to pięknie zdefiniowane usta przez cały dzień. Bez spoglądania w lustro i ciągłych poprawek. Szminka musi wytrzymać długie rozmowy, poranne latte, lunch i wieczorny koktajl ze znajomymi. Znalezienie takiej, która nie będzie się rozmazywać, nie wyblaknie, nie pozostanie na zębach, której pozbędziemy się dopiero podczas wieczornego demakijażu, to miesiące poszukiwań i sporo wydanych pieniędzy. Na szczęście istnieją triki, dzięki którym, idealny kolor pozostanie na swoim miejscu od rana do wieczora. Nie będziesz musiała mieć już tubki zawsze pod ręką.

Reklama

Jednym z nich podzieliła się TikTokerka Rana @yar4g. Jej przepis na sukces? Sypki, transparentny puder odo twarzy. Udostępniony film zebrał ponad 130 tysięcy polubień, a dziewczyny pod postem przyznają: czyni cuda!

Jak przedłużyć trwałość pomadki do ust?

Gładkie i nawilżone usta są kluczem do sukcesu, dlatego w pierwszej kolejności złuszcz martwy naskórek. Możesz zrobić to za pomocą domowego peelingu do ust, gotowym kosmetykiem z drogerii lub delikatnie masując wargi szczoteczką do zębów. Po wszystkim nałóż wazelinę lub krem nawilżający i pozostaw na chwilę. Następnie przetrzyj usta chusteczką, żeby zebrać nadmiar produktu - mają być nawilżone, ale nie lepkie.

Teraz przejdź do malowania. Przygotuj drobno zmielony transparentny puder do twarzy i mały, puszysty pędzelek. Rozprowadź cienką warstwę pudru na ustach, podkreśl konturówką i znowu utrwal pudrem. Zakończ, nakładając matową lub satynową szminkę w wybranym odcieniu.

Reklama

Czytaj także:

Spróbuj tej sztuczki z różem, jeśli miałaś nieprzespaną noc. Będziesz wyglądała świeżo i promiennie

Najlepszy trik na kontur policzków. Działa jak lifting