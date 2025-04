Róż należy nakładać tuż nad bronzerem, jednak nie tak wysoko jak rozświetlacz - róż ma dodawać skórze rumieńców i sprawiać, że twarz będzie wyglądać świeżo, promiennie i młodzieńczo.

Róż w zależności od formuły można nakładać palcami, gąbką do makijażu lub pędzlem. Pamiętaj, aby aplikować go bardzo delikatnie - lepiej jest dołożyć kolejną warstwę, niż starać się zniwelować przesadzony efekt.

Róż na policzki w kremie lub musie

Kremowy róż nakładaj na podkład, krem BB lub bezpośrednio na skórę (jeśli nie twoja cera nie wymaga wyrównania kolorytu).

Nanieś kilka kropli na szczyt kości policzkowych i rozprowadź palcami lub wklep gąbeczką (rób to naprawdę szybko, żeby uniknąć powstania plam). Ponieważ płyn wtapia się w skórę, naturalny efekt jest gwarantowany.

Róż w postaci sprasowanego pudru

Najlepiej nakładać go pędzlem z giętkim włosiem tak, aby powstał delikatny, naturalny rumieniec. W zależności od tego, ile warstw kosmetyku nałożysz, możesz stopniować efekt – od bardzo subtelnego po wyrazisty.

Róż z drobinkami

Gdy chcesz ożywić nieco zmęczoną twarz, sięgnij po róż z migoczącymi drobinkami i nałóż go puchatym pędzlem. Pamiętaj, by w tym przypadku zrezygnować już z rozświetlacza.

Róż nakładaj wzdłuż kości policzkowych. Połóż kciuk na skroni, a wskazujący palec na łuku kupidyna - to miejsce podkreślone różem sprawi, że twarz stanie się promienna.

Róż w żadnym wypadku nie powinien dotykać ani skroni ani nosa. Należy go aplikować nieco powyżej bronzera, mniej więcej na środku policzka.

Jeśli chcesz nadać skórze świeżości, nałóż róż w centralnej części policzka, a jeśli zależy ci na mocniejszym konturowaniu, przeciągnij go w stronę ucha nad bronzerem.

Aby makijaż wyglądał świeżo i przede wszystkim naturalnie, niezwykle ważne jest odpowiednie dobranie odcienia kosmetyku.

Kolor różu powinien być jak najbardziej zbliżony do twoich naturalnych rumieńców. Delikatnie poszczyp skórę na policzkach i przypatrz się, czy są one bardziej czerwone czy różowe, czy mają ciepły czy chłodny odcień (warto też przyjrzeć się naturalnej barwie ust i dobrać podobny do nich kolor różu).

Kolor różu powinien być więc dobrany do odcienia karnacji.

Jeśli masz ciepły odcień skóry, wybieraj brzoskwiniowe, koralowe lub nieco brązowawe róże,

jeśli masz zimny typ urody, stawiaj na chłodne róże, pomarańcze i czerwienie.

Czas na wybór formuły różu. Najlepiej, jeśli będzie współgrała z formułami pozostałych kosmetyków, których używasz do makijażu.

Jeśli używasz bronzera i rozświetlacza w kamieniu, również róż powinien mieć taką formułę, a jeśli w kremie, róż również powinien być kremowy lub w płynie. To zdecydowanie ułatwia aplikację i pozwala uniknąć plam.

